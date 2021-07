Décollage des athlètes olympiques pour Tokyo

Dans le hall de l'aéroport de Nantes Atlantiques on en voit que ces deux gaillards. Polos floqués aux couleurs de la France avec les anneaux olympiques, ils amenèrent avec eux plusieurs bagages, dont certains assez encombrants. Deux cartons de 2 mètres 80 de long surplombent les valises. Dedans, les voiles qu'ils utiliseront pour les Jeux Olympiques.

"On a même les chaussettes officielles" blague Émile Amoros. Lui et Lucas Rual sont sélectionnés pour des épreuves de voile qui doivent commencer dans deux semaines. Ils s'envolent de Nantes en direction de Paris pour rejoindre l'équipe olympique française de voile. Un total de 22 personnes qui doivent décoller ce dimanche soir en direction du Japon.

Première participation

Les athlètes doivent toujours porter l'équipement officiel de l'équipe française aux Jeux Olympiques. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"J'ai pris de la nourriture aussi, parce que mine de rien au Japon c'est quand même un peu particulier, donc on a pris un peu de nourriture de chez nous", confie Lucas Rual. Ces deux jeunes athlètes partent pour un peu plus de trois semaines, mais ils n'en sont pas à leur premier voyage sportif à l'étranger.

Cette édition des Jeux Olympiques est la première pour le duo, la concrétisation de multiples années de travail et de rigueur. "On va délivrer la même prestation que ce soit une régate de ligue ou les jeux olympiques, raconte Émile Amoros. Le but c'est de naviguer et être propre techniquement."

Départ rempli d'émotions

Présentation des nombreux documents requis au guichet d'enregistrement. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"Cela a commencé tout petit avec des touts petits bateaux, et puis maintenant on les voit en bleu blanc rouge tous les deux, c'est une belle histoire", explique le père de Lucas Rual. On le sent ému de voir les deux partir pour une telle aventure.

Les deux sportifs montrent patte blanche au guichet pour faire enregistrer leurs bagages hors dimension. Il faut présenter des accréditations olympiques et un test PCR. Quelques personnes dans la file d'attente sont intriguées par le logo olympique et les grands cartons. Les deux amis racontent facilement leur aventure aux futurs passagers de l'avion.

Décollage immédiat

Impossible de transporter seul les grands cartons qui accueillent les voiles de 2 mètres 80 de long. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Après plus d'une demi-heure de documentation et de préparation des bagages, les deux compères sont prêts à embarquer. "Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance", lance la responsable d'enregistrement.