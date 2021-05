Déconfiment : les forces de l'ordre contrôlent les terrasses marseillaises

"Vous avez une capacité de combien sur votre terrasse normalement ?" Voilà la nouvelle routine des policiers marseillais : s'assurer que la jauge sanitaire est bien respectée dans tous les établissements qui ont rouvert ce mercredi 19 mai.

Des règles sanitaires en majorité respectées

En ce premier jour de déconfinement des terrasses, le Vieux-Port de Marseille est noir de monde. Les brigadiers font leur ronde et vérifient en un coup d'oeil qu'il n'y ait pas plus de six clients par table, et que les tablées soient suffisamment éloignées les unes des autres. "C'est assez respecté aujourd'hui", affirme Franck, un brigadier marseillais.

Au cours de sa journée de contrôle, il n'a en effet remarqué qu'une seule table de sept personnes au lieu de six. Des détails dans une ambiance qu'il estime "agréable" pour tous. "C'est bien que les terrasses rouvrent, tout le monde a envie d'en profiter", se réjouit le policier.

Les clients peuvent d'autant plus en profiter que le couvre-feu est désormais repoussé à 21 heures.