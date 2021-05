Déconfinement : 10 terrasses à ne pas manquer dans le Nord et le Pas-de-Calais

Le mercredi 19 mai c'est un jour que nous attendons tous pour enfin profiter d'un verre en terrasse. Les bars et les restaurants du Nord et du Pas-de-Calais vont ouvrir leurs terrasses, peu importe qu'il pleuve ou qu'il vente il y aura sûrement du monde. France Bleu Nord vous propose quelques lieux.

Vous avez sûrement déjà noté dans votre agenda, l'ouverture des terrasses c'est ce mercredi 19 mai. Dans le Nord et le Pas-de-Calais les restaurants et les bars vont pouvoir ouvrir leurs terrasses au public. Malgré des jauges encore réduites, vous êtes nombreux à déjà avoir fait votre programme du mercredi pour profiter au maximum de cette journée un peu spéciale. Surtout que le couvre feu sera désormais à 21 heures à partir de ce mercredi 19 mai. France Bleu Nord vous propose dix terrasses dans le Nord et le Pas-de-Calais pour profiter pleinement de ce déconfinement. Evidemment ce n'est qu'un petit aperçu de toutes les terrasses du Nord et du Pas-de-Calais, n'hésitez pas à partager vos adresses pour vous faire plaisir et faire plaisir aux bars et restaurants de la région. N'oubliez pas que le couvre feu sera à partir du 19 mai à 21h.

Dernier bar avant la fin du monde à Lille

C'est un bar de geek, de joueurs, si vous aimez notamment les jeux de société. Pour cette réouverture, la ludothèque sera fermée. Par contre vous pouvez sans problème apporter vos propres jeux pour vous amusez comme il se doit. Le service se fera à table, évidemment vous ne pourrez pas être plus de six par table. Rendez-vous le mercredi 19 mai pour une ouverture à 13 heures du lundi au dimanche.

Le Bar la Boulangerie à Lille

Si vous souhaitez profiter d'un verre en terrasse avec un bon plaid, précipitez vous au bar la Boulangerie à Lille. Il n'y a pas de réservation si vous souhaitez prendre une table. Le bar ouvre toute la semaine, jusque dimanche à 12h00 pétante.

Le joker bar à Lille

Si vous aimez les cocktails, c'est le bar qui vous correspond dans le Vieux Lille. Le joker bar est réputé pour ses cocktails et a encore remporté une première place dans une compétition internationale. En revanche pour la réouverture du 19 mai, il faudra se presser il n'y a que cinq tables de disponible en terrasse. Il faudra attendre, on l'espère, le mois de juin pour profiter de l'intérieur de l'établissement avec 200 mètres carré de libre.

La friche gourmande à Marcq-en-Baroeul

Installée à Marcq-en-Baroeul, la Friche Gourmande va rouvrir également ce mercredi 19 mai 2021, le service se fait en terrasse. Installée dans l’enceinte d’un ancien dépôt de câble métallique, cette friche est considérée comme une grande terrasse puisqu'elle ne possède pas de toit. Vous pouvez y déguster des burgers, des crêpes ou encore des plats thaï. La Friche ouvrira dès 16 h et jusqu’à 21 h le mercredi 19 mai. La Friche sera ouverte le vendredi de 17 h à 21 h et les samedis et dimanches, de 12 h à 21 h.

L'Americana à Marcq-en-Baroeul

Si vous voulez vous faire plaisir avec des bons petits plats, rendez-vous sur la terrasse de l'Americana à Marcq-en-Baroeul. Le restaurant propose une cuisine inventive et variée vous amène du Nord au Sud du continent Américain. Au menu, viande premium, tacos, poke bowl et un incroyable Cheesecake.

La place Saint Nicolas à Valenciennes

Pourquoi choisir un seul bar quand on peut se faire plaisir avec plusieurs terrasses. A Valenciennes, vous pouvez déambuler sur la place Saint-Nicolas, à côté de l'auditorium, vous trouverez des bars et des restaurants. Si vous souhaitez varier encore les plaisirs, rendez-vous place d'Armes, le Boston Company notamment propose une grande terrasse abritée.

La place Dalton à Boulogne-sur-Mer

Pour ceux qui souhaitent boire un verre ou manger un morceau du côté de Boulogne-sur-Mer, vous pouvez vous rendre Place Dalton. Vous pourrez par exemple vous asseoir en terrasse à l'Entrepôt ou bien à la Maison et manger quelque chose au Bureau.

Le Pop Rock Café à Calais

Un bar branché pour les jeunes qui veulent profiter de la musique, situé sur la Place d'Armes à Calais l'établissement possède une grande terrasse. En espérant que le temps soit de la partie.

Le Miami Bar Game à Calais

Au Miami Bar Game, rue de la Mer, à Calais, le bar a totalement été rénové pendant le confinement. L'établissement est désormais équipé d'une insonorisation, côté décoration les artistes locaux comme Uncle'Ink ou BooDeco ont mis la main à la pâte avec des fresques et des graffitis.

Rest o Soleil à Dunkerque

Si vous voulez profiter d'une terrasse sur la digue de Dunkerque rendez-vous au Rest o Soleil. Le Chef vous propose une cuisine "Maison" en alliant originalité et produits frais. Vous pouvez découvrir le Dos de cabillaud au chorizo, le Fish and chips ou encore les Gambas à l'ail sans oublier les grillades. Les réservations seront possibles exceptionnellement en terrasse selon des modalités.