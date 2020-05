Déconfinement : 11 plages du Calvados rouvrent sur décision du préfet

Le préfet du Calvados a décidé de la réouverture de 11 plages après la demande des maires. Ainsi, il est à nouveau possible d'accéder aux plages de Colleville sur mer, Saint-Laurent sur mer, Vierville sur mer, Merville-Franceville, Deauville, Cabourg, Saint-Aubin sur mer, Saint-Côme de Fresné, Hermanville sur Mer, Ouistreham et Varaville. Toutes n'ouvrent pas dans les même conditions. À Deauville, par exemple, l'accès n'est autorisé que de 6h à 9h pour la marche et l'entraînement des chevaux. En revanche, toutes ont un point commun : vous ne pouvez pas restez en statique. Pas question donc de poser sa serviette et de profiter d'une sieste ou d'un pique-nique. Vous devez être en mouvement. La pratique de certaines activités : kite surf, est autorisé. Mais là aussi, l'arrêté diffère d'une commune à l'autre.

Colleville-Montgomery aussi

Non inscrite dans le recueil administratif publié sur le site internet de la préfecture du Calvados, la ville de Colleville-Montgomery annonce sur sa page Facebook qu'elle peut rouvrir sa plage.

Amendes et retraits des autorisation en cas de non respect

Ces autorisations peuvent être retirées par le préfet du Calvados si l'absence de distanciation physique est constatée, si l'exercice d'activités ou de modalités d'usage de la plages ne sont pas celles autorisés par les arrêtés préfectoraux pris pour chacune des communes. Par ailleurs, le citoyen s'expose à des amendes conformément à l'article L.3136-1 du code de la santé publique.

Des activités nautiques autorisées

En plus de rendre à nouveau possible la balade sur la plage, les arrêtés pris par le préfet du Calvados permettent aussi la pratiques d'activités nautiques et de plaisance. Elles sont précisées dans chacun des arrêtés municipaux. Dans leur prolongement, le préfet du Calvados autorisent ainsi des activités dont le départ s'effectue sur la plage. Voir la liste ci-dessous, ville par ville.