Déconfinement : 2.8 millions de masques pris en charge par les gendarmes de la Somme

Les gendarmes de la Somme s'occupent de la logistique pour la commande et la distribution des masques de la Région, du Département et de l'Etat

La gendarmerie de la Somme gère la logistique de la distribution de 2.8 millions de masques environ dans le département. Une mission menée sous l'égide de la préfecture en partenariat avec le conseil régional, le conseil départemental, la chambre de commerce et d'industrie, l'association des maires de la Somme explique le colonel Richard Bret, invité de France Bleu Picardie ce mercredi à 8h10.

Un rôle logistique

Une cellule d'une vingtaine de personnels de la gendarmerie a été mise en place. Ces derniers, ont avant la distribution, procédé à un recensement de commandes en lien avec les maires et le conseil départemental afin d'en établir la liste.

Les maires de la Somme comme Stéphane Haussoulier à Saint-Valery, viennent récupérer leurs colis de masques dans l'une des 33 brigades de la gendarmerie avant de leur distribution - Gendarmerie de la Somme

Phase de livraison

En ce moment, les gendarmes de la Somme s'occupent de la livraison des masques. La première a été faite entre le week-end dernier et lundi. Il s'agit d'une commande de masques chirurgicaux de la région au profit de certaines communes de la Somme acheminés par trois camions de gendarmerie. Les colis ont ensuite été répartis sur les 33 brigades, chaque maire venant ensuite récupérer sa commande en vue de la distribution à la population.

Trois camions de la gendarmerie de la Somme ont récupéré les masques chirurgicaux du conseil régional des Hauts-de-France pour une première livraison - Gendarmerie de la Somme

3 200 infractions depuis le début du confinement

Au-delà de la distribution des masques, les missions des gendarmes évoluent par rapport à la période de confinement. Le colonel Richard Bret explique encore : "Nous ne sommes plus dans une restriction de circulation avec attestation. Nous avions mis pendant le confinement 23 points de contrôle 24h/24 quasiment et sur la multitude de contrôles, il y a eu très peu de verbalisations : 126 902 personnes contrôlées pour 3 200 infractions. Il s'agit plus de gens qui allaient voir le copain pour prendre l'apéro ou pour le barbecue".

Opération sensibilisation

Avec le déconfinement, les gendarmes s'attachent maintenant plus à la sensibilisation à la distanciation sociale et professionnelle. Avec la limite des 100 kilomètres, ils contrôleront plus, notamment le week-end, les accès au littoral. "Même si les numéros sur les plaques ne veulent plus trop rien dire, on contrôlera plus une plaque du 51, du 92, du 75 à Saint-Valery qu'une plaque du 80" ajoute le colonel qui déclare aussi que la crainte avec la reprise de l'activité, c'est de voir augmenter les accidents de la route alors que pendant le confinement, il y a eu du relâchement avec de très grands excès de vitesse notamment.