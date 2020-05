C'est le préfet de police de Paris, Didier Lallement, qui en a fait l'annonce. 1400 forces seront déployées sur le réseau ferré de quatre départements - Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis, les 600 autres en grande couronne. Le dispositif sera maintenu 'autant que nécessaire".

Déconfinement : 2.000 policiers et gendarmes mobilisés sur le réseau ferré d'Ile-de-France lundi

Pour le premier jour du déconfinement, lundi 11 mai, "2.000 policiers et gendarmes" seront mobilisés sur le réseau ferré d'Île-de-France. Cette annonce a été faite par le préfet de Police de Paris, Didier Lallement.

"Un dispositif maintenu autant que nécessaire"

Sur ces 2.000 forces de l'ordre mobilisées, 1.400 seront présentes sur les quatre départements de la préfecture de police (Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis). Ces policiers et gendarmes seront répartis dans 164 points de contrôle du réseau ferré, au côté des agents de la RATP et de la SNCF. Les 600 autres seront déployés dans les départements de la grande couronne.

A noter que 500 policiers et gendarmes seront mobilisés sur les routes d'Île-de-France.

Ce "dispositif important" sera maintenu "autant que cela sera nécessaire", a ajouté le préfet de police de Paris, Didier Lallement.