Déconfinement : 60 kilomètres de nouvelles pistes cyclables à Nice

Pour éviter l'affluence dans les transports en commune, le maire de Nice met en place de nouvelles pistes cyclables et incite la population à utiliser les "modes de transports alernatifs".

Le maire de Nice a décidé de tester de nouvelles pistes cyclables pendant la période de déconfinement. Christian Estrosi vient ainsi de présenter l'aménagement fait sur le Boulevard Gambetta. Une piste cyclable à double sens a été dessinée au milieu de la chaussée, protéger par des plots blancs en plastique. La nouvelle piste cyclable sera complètement terminée lundi 11 mai. Les voitures seront alors interdites sauf pour les bus, les livraisons et les riverains pourront circuler sur le Boulevard Gambetta. Il s'agit d'une expérimentation précise Christian Estrosi. Le nouveau réseau cyclable va renforcer l'actuel.

Une nouvelle piste cyclable sur le boulevard de la Madeleine

Autre aménagement en cours, sur le boulevard de la Madeleine, sur l'Avenue Thiers et sur le Quai des Etats-Unis. D'ici un mois, le maire de Nice affirme que 60 kilomètres de nouvelles pistes cyclables seront disponibles pour les adeptes des deux roues. Le réseau cyclable aura quasiment doublé passant de 70 km actuellement à 130 kilomètres. L'objectif était notamment de permettre de liaisons du Nord au Sud de la ville explique le maire de Nice. Croisés sur le boulevard Gambetta, plusieurs cyclistes Niçois se réjouissent des nouveaux aménagements mais certains émettent quelques doutes. Gérard s'inquiète pour les automobilistes et les éventuels problèmes de circulations. Rosa, adepte du vélo hiver comme été, aurait préféré une piste cyclable collée au trottoir et pas forcément au milieu de la chaussée. Parmi les autres remarques :

c'est peut-être un effet de mode, reste à savoir si les nouvelles pistes cyclables seront perennisées après le déconfinement.

La ville de Nice invite justement la population à donner son avis pour améliorer ou ajuster le réseau de pistes cyclables. Une boîte à idées est mise en place : nicemobilites@nicecotedazur.org

Des aides financières prévues

Pour encourager la pratique du vélo, le maire de Nice a annoncé la création d'une aide financière de 100 euros pour les habitants de la Métropole Nice Côte d'Azur dont les revenus ne dépassent pas 30.000 euros par an. Cette aide complète, la subvention de 200 euros pour l'achat d'un vélo électrique. Pendant cette période de déconfinement les vélos bleus en libre service sont gratuits. Les utilisateurs des Cityscoots pourront bénéficier de 30 minutes gartuites créditées sur leurs comptes et pour les nouveaux inscrits, 60 minutes seront offertes avec le code VILLEDENICE. Autre mesure, le stationnement reste gratuit à Nice encore pendant un mois.