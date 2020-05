Déconfinement à Bordeaux : déjà des files d'attentes devant certaines boutiques rue Sainte-Catherine

En ce premier jour de déconfinement, à l'ouverture des boutiques, la rue Sainte-Catherine a vite attiré du monde ce lundi matin. Port du masque obligatoire dans la rue et dans les commerces.

Quelques conditions à respecter dans la plus longue rue commerçante d'Europe ce lundi matin : masque obligatoire (des agents postés aux entrées et sorties font respecter l'arrêté municipal), sens de circulation et espaces d'attente devant les boutiques.

Certains magasins contrôlent également les entrées pour limiter le nombre de clients dans leurs locaux et faire respecter les mesures barrières.

Malgré ces contraintes il y avait la queue devant certains commerces dès 10h du matin. Visiblement de nombreux bordelais étaient heureux de pouvoir refaire du shopping : "cela fait une demi-heure qu'on attend mais j'ai promis à ma fille de lui acheter un nouveau téléphone" nous confiant un papa posté devant une boutique.

J'ai du me racheter deux pantalons, en fait après confinement, je fais une taille de plus !

La plupart des passants ne semblent pas se préoccuper de la propagation possible du coronavirus dans la rue et les boutiques. "C'est plutôt bien fait", selon Marie, "il n'y a pas trop de monde à l'intérieur, il y a du gel et les gens respectent les règles de distanciation".

Des masques pour tous les bordelais ... très vite ...

Le maire de Bordeaux Nicolas Florian est venu constater la mise en place des mesures sanitaires qui entourent la réouverture de la rue Sainte-Catherine. En ce qui concerne le port du masque obligatoire il a reconnu que tous les bordelais n'en n'ont pas encore reçu mais qu'ils arriveraient dans leurs boites-aux-lettres d'ici mardi ou mercredi.

