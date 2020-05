Déconfinement à Bordeaux : la rue Sainte Catherine et les quais au centre des attentions

A partir du lundi 11 mai, les Bordelais vont peu à peu réinvestir leur ville et notamment son centre. Parmi les sites susceptibles d'être les plus fréquentés, deux suscitent la vigilance des pouvoirs publics. La rue Sainte Catherine et les quais de la Garonne.