Déconfinement à Bordeaux : les masques ne seront obligatoires que rue Ste Catherine et rue de la Porte Dijeaux

Le maire de Bordeaux Nicolas Florian revient sur ce qu'il avait prévu au départ, les masques ne seront pas obligatoires sur les quais, ni dans les parcs et jardins. Ils ne le seront que rue Sainte Catherine et rue de la Porte Dijeaux.

Quelques jours avant le 11 mai, le maire de Bordeaux Nicolas Florian a présenté le plan précis du déconfinement. Les masques ne seront obligatoires que dans deux rues : Sainte Catherine et Porte Dijeaux. Les masques ne seront pas obligatoires dans les parcs, les jardins ou sur les quais. En revanche le maire précise : "Je suis en train de voir avec la préfecture pour prendre un arrêté pour que les masques soient également obligatoires sur les quais des trams et à certains abribus à forte concentration de population."

75 distributeurs de gel hydroalcoolique

Sur les quais rive gauche, trois sens de circulations seront mis en place pour les cyclistes, les piétons et les joggeurs. Les voies seront matérialisées au sol et des panneaux de rappel seront installés régulièrement le long de ces voies. Rue Sainte Catherine, un marquage au sol sera là pour indiquer deux types de circulation : les files d’attente sur les parties grises de la chaussée, la déambulation sur la partie plus claire de la chaussée. Des employés municipaux appelés "signaleurs" seront déployés pour informer et guider les passants la première semaine aux entrées et à certaines intersections de ces rues.

75 distributeurs de gel hydroalcoolique vont être répartis sur toute la ville au niveau du mobilier urbain, d'autres seront disponibles dans les services publics qui accueillent la population.

Parcs et jardins ouverts, aires de jeux fermées

Les parcs et les jardins seront de nouveau accessibles en respectant les règles de distanciation physique qui seront rappelées à l’entrée des parcs. Les aires de jeu restent en revanche fermées, jusqu’à nouvel ordre, il serait trop difficile de faire respecter les règles de distanciation physique et sanitaires. La maison du jardinier (parc Rivière) sera rouverte à compter du 11 mai.