Déconfinement à Bordeaux : les réparateurs de vélos voient leur activité tripler

Depuis le début du déconfinement, l'utilisation des vélos a augmenté de 44% en France selon l'association Vélo et territoires. À Bordeaux, les trajets à vélo se démocratisent de plus en plus, à en croire le carnet de commandes des réparateurs. Leur activité a triplé.