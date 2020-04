Déconfinement à Bordeaux : port du masque obligatoire rue Sainte-Catherine, dans les parcs, jardins et marchés

On connait un peu plus les modalités du déconfinement à Bordeaux et sur la métropole. Le maire Nicolas Florian a présenté en conseil municipal plusieurs pistes qui entreront en vigueur dès le 11 mai.

Entre 80 et 90 % des Bordelais auront leurs masques le 11 mai

La distribution des masques va se faire par la poste. "Je suis confiant précise Nicolas Florian, l’objectif que l’on se donne est que dans la semaine du 11 mai entre 80 et 90% de la population ait reçu son masque par la poste." Les envois vont commencer dès ce jeudi, par vagues.

Il faudra d'ailleurs porter ce masque dans de nombreux endroits. Le maire de Bordeaux veut aller plus loin que ce qui est demandé par le gouvernement : le port du masque pourrait être rendu obligatoire sur les quais, les rues passantes comme la rue Sainte Catherine, sur les marchés, dans les parcs et dans les jardins. Dans les transports, ce ne sera pas uniquement obligatoire dans les rames des tram et les bus, mais aussi sur les stations, sur les quais et à proximité des arrêts. Reste à trouver les modalités de la mise en place de ces arrêtés municipaux.

"Un plan mobilité" avec "une cartographie de voies dédiées au cheminement piéton sécurisé, de voies dédiées à l'utilisation des vélos sécurisée" sera rapidement présentée selon la municipalité.

Trois "drive" dont un piéton

En ce qui concerne les dépistages, deux drives seront organisés en voiture dans les hôpitaux Pellegrin et Haut-Léveque et un drive piéton à l'hôpital de St André. Il sera possible à partir du 11 mai d'envisager 3.000 dépistages par jour.

Demi-tarif dans les cantines

Une autre proposition approuvée par le conseil municipal ce jeudi soir : la révision de la grille tarifaire pour la reprise de la restauration scolaire avec un demi tarif pour tout le monde.

Le détail du déconfinement sera présenté pendant une nouvelle réunion le 6 mai.