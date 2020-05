Déconfinement - A l'Ehpad de Nieul, les résidents retrouvent leurs familles avec émotion

Depuis quelques jours, les visites en maisons de retraites ressemblent à de vraies retrouvailles, et de nombreuses familles du Limousin vont profiter de ce long week-end de l'Ascension pour rendre visite à leurs pères, mères ou grands-parents dans les maisons de retraite. Depuis fin avril, les Ehpad peuvent à nouveau accueillir les proches des résidents après de longues semaines sans visite.

A la maison de retraite de Nieul, par exemple, Suzanne revoit son fils Philippe pour la deuxième fois seulement depuis le confinement et c'est une première pour sa nièce Annick. Evidemment, l'heure est à l'émotion et au soulagement.

Des retrouvailles très attendues par les résidents et leurs familles

"On en avait besoin" s'exclame alors Suzanne, le sourire aux lèvres et heureuse de cette visite. "On ne peut pas rester seuls quand même, et ne pas avoir de nouvelles. Enfin, on en avait bien sûr, mais on ne se voyait pas... Bon au moins il ne m'engueulaient pas !" conclut-elle avec un grand sourire malicieux.

C'est difficile de ne pas embrasser sa propre mère

Malgré tout, ces retrouvailles se déroulent à bonne distance : la famille sur la terrasse de l'Ehpad et Suzanne à l'intérieur. A travers une baie vitrée ouverte, une longue table les sépare, gestes barrière obligent. "On ne pas s'embrasser, c'est difficile quand c'est sa propre mère" commente Philippe, "mais c'est bien normal, il faut protéger nos proches et tous les résidents".

Alors maintenant, les familles n'attendent plus qu'une chose : qu'après les mots, les regards et les sourires, reviennent enfin les embrassades et les accolades.