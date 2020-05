Déconfinement : à Montpellier, les Gardiens de Montcalm se demandent pourquoi le parc est toujours fermé

Tous les deux en VTT, casque sur la tête, un père et son fils sont des habitués du parc Montcalm, ils habitent à quelques coups de pédales. Ce lundi en début d'après-midi, ils constatent avec dépit qu'ils vont devoir trouver une autre solution pour se défouler. "On en a tous les deux beaucoup besoin après le confinement. On espérait que le parc serait ouvert. C'est d'autant plus dommage qu'on est dans un environnement très urbain et ce genre de parc, on en a vraiment besoin".

Les marchés de plein air oui, les parcs non (pas encore)

Cette dame, elle aussi, s'est cassé le nez contre les grilles closes. Elle lit attentivement l’arrêté municipal qui indique que Montcalm rouvrira le mardi 26 mai à 7 heures. Et elle regrette, elle aussi, de ne pouvoir entrer dans le parc alors que les plages sont rouvertes depuis le weekend dernier. "Pour ceux ceux qui n'ont pas la possibilité d'y aller en voiture ou qui hésitent à prendre les transports en commun, c'est dommage..."

Ici, nous sommes face au plus grand parc de Montpellier qui fait 23 ha, donc on peut garder les distances sans aucun problème (Jean-Michel Justamon)

Jean Michel Justamon, le trésorier des Gardiens de Montcalm, rappelle qu'un premier arrêté municipal datant du 16 avril indiquait que les parcs et jardins de la ville seraient rouverts au public à la fin du confinement. Il n'y a, selon lui, aucune raison de le laisser fermé. "Les marchés à ciel ouvert peuvent se tenir, les plages ont été ouvertes, les gens ont besoin de s'aérer, ils ont respecté le confinement pendant deux mois. En plein air on ne risque rien, à partir du moment où on garde la distanciation sociale. Et puis regardez le beau temps qu'il fait! Les gens ont besoin aujourd'hui d'être dehors".

À la mairie on explique que certains parcs de la ville sont encore fermés le temps de vérifier que toutes les installations sont aux normes.