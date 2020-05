Déconfinement à Nantes : les restaurants et les bars reprennent du service

La délivrance pour les bars et les restaurants ! Le premier ministre a fixé au mardi 2 juin, la réouverture des bars et des restaurants. Il faudra bien sûr respecter les gestes barrières.

Au Café du commerce à Nantes, un restaurant qui fait aussi bar, les employés qui étaient venus nettoyer les lieux ont suivi le discours dans la salle de restauration. "On est très content, on va pouvoir reprendre" s'exclame Tony, l'un des responsables. Il faudra évidemment faire attention aux gestes de barrière. Céline a déjà tout prévu, les habitués du restaurant ne pourront plus "prendre les cartes avec les mains, on les a toutes retirées. On va également faire deux passages, l'un pour aller aux toilettes et l'autre pour retourner à sa table."

Pas de vitre de protection en plexiglas et un mètre entre les clients

Le restaurant ne proposera pas de vitre de protection en plexiglas. Les tables seront séparées d'un mètre comme le préconise le gouvernement. Ca va permettre au propriétaire, Johann Lehours, de mettre environ 200 chaises sur la terrasse contre 300 habituellement. Le patron va aussi aménager les plannings de ses 32 salariés : "Il y aura deux groupes qui se relaieront pour éviter qu'en cas d'incident, tout le monde soit malade en même temps."