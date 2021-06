Déconfinement : à Orléans, le restaurant le Lièvre Gourmand rouvre ses portes après huit mois de fermeture

Dans la cuisine du restaurant le chef, Tristan Robreau et son cuisinier s'activent. Ils préparent les desserts, dressent les premières assiettes pour le service de mercredi soir. Depuis huit mois le restaurant est fermé, mais grâce à la troisième étape du déconfinement le 9 juin, il va pouvoir enfin rouvrir son établissement.

Retrouver ses marques

Tout sourire devant la préparation de ses macarons, le chef étoilé s'enthousiasme : "ça fait depuis une semaine qu'on se prépare, qu'on réfléchit à la carte, qu'on revoit nos menus." Il s'interrompt avant de reprendre en rigolant : "c'est sûr on va être concentrés demain pendant le premier service. Après ça va aller, c'est le temps de reprendre quelques automatismes."

Pendant les huit derniers mois, Tristan Robreau allait cuisiner directement chez ses clients. Un moyen de compenser, un peu, les pertes. - Droits réservés

En salle aussi on s'active. Emilie Robreau, la co-gérante et compagne du chef, déplace les meubles, dresse les tables pour respecter les distances de sécurité. "Dans la salle principale on a 15 couverts. D'habitude on monte jusqu'à 20" explique-t-elle. "C'est sûr qu'on est contents de reprendre mais un peu stressés aussi."

Adapter le protocole au restaurant

Dans le restaurant deux salles à manger et deux salons et une difficulté supplémentaire dans cette ancienne maison retapée en restaurant. On change de pièce plusieurs fois au cours du service. On prend l'apéritif dans le salon à l'étage puis on dîne dans la salle à manger au rez-de-chaussée.

Emilie Robreau, fait le service. Elle l'assure l'organisation est bien huilée. "On descend une table par une table pendant le service comme ça il n'y a pas vraiment de risques que les clients se croisent dans les escaliers. Les escaliers c'est le lieu le plus étroit de l'établissement. Et puis nous demanderons aux clients de remettre leur masque pendant les déplacements."

60% de la jauge habituelle

Car le chef y tenait, il voulait maintenir cette organisation malgré le covid : "vous payez toujours le même prix, je ne voulais pas changer le concept. Il faut s'adapter, apprendre à vivre avec le covid."

La salle à manger, la salle principale du restaurant, peut accueillir habituellement jsuqu'à 20 personnes. - Droits réservés

Au total 25 personnes vont pouvoir venir dîner au restaurant contre une quarantaine habituellement. Cela représente environ 60% de la jauge normale, grâce aux grandes pièces, maisTristan Robreau se veut prudent : "on n'accepte aucune réservation de plus de six personnes, même pour le mois de juillet. On ne veut pas se faire taper sur les doigts, on ne veut pas prendre de risques démesurés."

Le restaurant est déjà complet jusqu'à la fin de semaine. L'établissement est ouvert seulement le soir, du mercredi au dimanche.