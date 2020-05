A Paris, le premier jour du déconfinement, le 11 mai 2020, plus de la moitié des commerces des Champs-Elysées vont reprendre le travail. Les rideaux seront levés à 11h00. Dans 15 jours, tous les magasins seront ouverts, indique ce jeudi le Comité des Champs Elysées.

Déconfinement à Paris : plus de la moitié des commerces des Champs-Elysées seront ouverts ce lundi 11 mai

A Paris, la plus belle avenue du monde va reprendre vie ce lundi 11 mai 2020, premier jour du déconfinement. Reste à savoir si les clients seront aussi de retour. En tout cas les commerçants ont mis toutes les chances de leur côté.

Le Comité des Champs-Elysées, qui rassemble 180 enseignes et propriétaires, annonce ce jeudi la réouverture de plus de 50% des commerces de l'avenue, à 11h00, le 11 mai. La totalité des commerces de détail sera ouverte d’ici 15 jours.

"Les enseignes des Champs-Élysées ont décidé d’ouvrir de façon coordonnée, du lundi au samedi de 11h00 à 19h00. Le dimanche, l'ouverture est prévue entre 11h00 et 18H00", précise le comité des Champs-Elysées dans un communiqué.

Les mesures de protection sanitaires seront très strictes

Toute une série de mesures ont été mises en place pour assurer la sécurité sanitaire des salariés et des clients. Les vendeurs auront des masques. Des gants, du gel hydro alcoolique et des solutions désinfectantes (lingettes nettoyantes, etc.) seront mis à leur disposition.

Les clients trouveront du gel à l'entrée des boutiques. Certaines enseignes leur proposeront même des masques.

Des hygiaphones pourront être installés aux caisses et sur les tables de vente.

Le nombre de personnes à l’intérieur des magasins sera limité. Il y aura un comptage à l’entrée, un marquage au sol pour rappeler les règles de distanciation sociale. Il y aura des files distinctes pour les entrées et les sorties.

Nettoyages et désinfections seront réguliers

Les points de contacts (poignées de portes, rambardes, etc.) seront nettoyés en permanence durant les heures d’ouverture.

Tous les produits manipulés seront désinfectés (steamers pour les produits textiles, solutions désinfectantes pour l’horlogerie et la bijouterie, fourniture de chaussettes jetables pour les chausseurs, etc.) ou mis en quarantaine avant leur retour en magasin.

Certains restaurants s'organisent

Les restaurants, les cafés ne pourront pas travailler comme avant tout de suite. En attendant de pouvoir rouvrir leur service en salle, pour les salariés et les habitants du quartier, un service de vente à emporter sera assuré par certaines enseignes de restauration de l’avenue.