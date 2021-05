Déconfinement : à quand le retour des spectateurs dans les stades ?

Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé le calendrier du déconfinement en France, quid du retour des spectateurs pour assister aux compétitions sportives ? Roland Garros, le Tour de France, l'Euro de football, etc. Passage en revue des dates clés à venir.

Ce sera à partir du 19 mai que les amoureux du sport devraient commencer à retrouver un peu de liberté. Cette date, si la situation sanitaire le permet, marquera la réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs, selon le calendrier du déconfinement annoncé par Emmanuel Macron. Ils pourront accueillir 800 personnes en intérieur et 1.000 en extérieur.

C'est aussi à partir du 19 mai que pourront reprendre les activités sportives dans les lieux couverts et de plein avec des protocoles adaptés. Exception faite des piscines municipales qui ne pourront accueillir uniquement les mineurs à compter de cette date. Il faudra ensuite patienter jusqu'au 9 juin pour la réouverture des salles de sport, fermées depuis octobre 2020, ainsi que pour la reprise des sports de contact en plein air et sans contact en intérieur. Donc, il ne sera pas encore possible de faire un match de basketball ou de handball par exemple, en salle.

Le 9 juin, les établissements sportifs verront leur jauge augmenter puisqu'ils pourront accueillir jusqu'à 5.000 personnes (avec pass sanitaire). Qu'est-ce que cela signifie pour les compétitions sportives emblématiques à venir ? Les conditions d'accueil des spectateurs sont encore un peu floues et le gouvernement pourrait décider au cas pas cas, en fonction de l'importance de l'événement. On fait le point, sport par sport.

Football

Selon le calendrier de déconfinement fixé par Emmanuel Macron, les enceintes sportives devraient pouvoir accueillir à nouveau des spectateurs à compter du 19 mai. C'est à cette date que se tiendra la finale de la Coupe de France qui devrait donc se jouer devant 1.000 personnes au Stade de France. Mais ce même calendrier stipule qu'à cette date, le couvre-feu sera fixé à 21h. Il faudra attendre le 9 juin pour le voir repousser à 23h. La Fédération française de football (FFF) a fait savoir qu'elle allait demander aux pouvoirs publics une dérogation au couvre-feu pour permettre aux 1.000 supporters de se rendre au stade en toute légalité. Dans une interview à L'Equipe, Noël Le Graët, président de la FFF a confié espérer pouvoir accueillir au moins 30% du public au Stade de France pour la finale (sur 80.000 places).

Comme un symbole, la saison de Ligue 1 devrait se terminer sous les applaudissements des supporters. La dernière et 38e journée est prévue le dimanche 23 mai et les stades de France pourront donc accueillir jusqu'à 1.000 personnes, à condition que les matchs se terminent avant 21h. Même traitement pour les deux matchs de préparation de l'équipe de France à l'Euro. Les Bleus joueront à Nice le 2 juin face au pays de Galles et au Stade de France le 8 juin contre la Bulgarie.

Concernant l'Euro, qui se tiendra du 11 juin au 11 juillet dans onze pays différents, l'UEFA a promis un tournoi "sûr et festif" avec des spectateurs dans chacun des stades. L'instance européenne a fixé le seuil à 25% de la jauge des stades minimum.

Rugby

L'ovalie va retrouver elle aussi des couleurs à compter du 19 mai. Les 29 mai et 5 juin prochain, pour les deux dernières journées de la saison régulière du Top 14, les stades pourront accueillir jusqu'à 1.000 spectateurs à chaque match. Concernant la finale du Top 14, qui se tiendra au Stade de France le 25 juin, 5.000 spectateurs seront autorisés dans les tribunes, selon le calendrier du gouvernement.

Pour la finale de la Coupe d'Europe de rugby - finale 100% française, La Rochelle contre Toulouse - les règles seront différentes puisqu'elle se tiendra à Twickenham (Londres) le 22 mai. Les autorités britanniques ont indiqué que le stade pourra accueillir jusqu'à 10.000 spectateurs.

Cyclisme

Avec le retour des beaux jours et l'été qui approche, le cyclisme sera à la fête, comme d'habitude. Le Tour de France devrait profiter d'une amélioration des conditions d'accueil des spectateurs sur le bord de la route puisqu'il débutera le 26 juin, quelques jours seulement avant la fin des limites de jauge en intérieur et en extérieur, fixée au 30 juin. L'année dernière, le Tour avait été l'une des rares compétitions sportives à ne pas avoir été annulée en France en raison de la pandémie.

Les conditions restent à préciser pour le Critérium du Dauphiné (30 mai - 6 juin) et pour les Championnats de France à Epinal (17 - 20 juin). A ce stade, on ignore encore combien de spectateurs seront autorisés pour encourager les coureurs.

Tennis

Que les fans de tennis se rassurent, il y aura bien des spectateurs admis à Roland-Garros cette année. Les organisateurs du tournoi du Grand Chelem ont déjà décalé la compétition d'une semaine (30 mai - 13 juin). Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education et des Sports, a confirmé dimanche soir que 1.000 personnes pourront être accueillies par court, avec une jauge de 35% de la capacité totale. Le ministre n'a toutefois pas précisé si la jauge changerait, notamment pour les finales, à partir du 9 juin. En effet, à cette date, les stades de France passeront à 65% de capacité d'accueil avec un plafond à 5.000 personnes.

Quid des matchs nocturnes en raison du couvre-feu ? Le ministre a indiqué que des discussions étaient en cours avec les organisateurs de Roland-Garros pour "mettre en place un système de justificatifs" pour les spectateurs. Jean-Michel Blanquer n'a pas exclu des modifications à ces règles "en fonction de ce que l'on constatera de la crise" et de son évolution. Il a également vanté le dispositif d'un pass sanitaire (test négatif ou certificat de vaccination) qui "pourra être la condition pour pouvoir entrer dans les stades".

Basket

Les supporters de basket pourront assister aux derniers matchs de la Jeep Elite et de la Pro B, avec 1.000 personnes maximum, puis jusqu'à 5.000 pour les tous derniers matchs et les Final 8. Idem pour l'Eurobasket féminin, dont le début de la compétition aura lieu en partie à Strasbourg entre le 17 et le 23 juin.

Formule 1

Enfin les fans de vitesse se réjouiront de pouvoir assister au Grands Prix de France au Castellet du 25 au 27 juin. Annulé en 2020, la course pourra accueillir 5.000 spectateurs par jour. Mais grâce à la taille du circuit (125 hectares), les organisateurs ont indiqué qu'ils allaient délimiter trois zones séparées. En théorie, le Grand Prix devrait pouvoir accueillir 15.000 personnes.