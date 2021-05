Déconfinement : à Quimper, elle rouvre enfin son institut de beauté

Elle a ouvert son institut en juillet 2020 mais n'a pu que travailler sept mois complets. Depuis six semaines, Maud a hâte de retrouver ses clientes. Elle rouvre son institut ce mercredi 19 mai à Quimper.

Maud a ouvert son institut de beauté en juillet 2020, M au Naturel, et elle est ravie de rouvrir ce mercredi 19 mai

Maud rallume l'électricité, l'eau, passe un coup de chiffon pour enlever la poussière, l'aspirateur. L'esthéticienne sera prête ce mercredi pour accueillir à nouveau ses clientes dans son institut de beauté du centre ville de Quimper. Le carnet de rendez-vous n'est pas encore plein, mais il se remplit vite !

Epilation et gommages

"Il y a beaucoup d'épilations, explique Maud Guyon dans un sourire. Et aussi les personnes qui portent du vernis à ongle semi-permanent. J'ai aussi quelques soins du visages très orientés sur l'hydratation, des soins des mains, soins des pieds, et quelques gommages corps aussi pour préparer la peau pour cet été, pour avoir un beau bronzage."

Et pendant ces six semaines, la jeune femme en a profité pour faire des travaux dans son institut, "l'aménager aux normes handicapées" par exemple. Et pour se faire connaître sur les réseaux sociaux. Maud prépare aussi le prochain gros événement pour les instituts de beauté : la fête des mères.