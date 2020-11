A partir du 28 novembre il est possible de circuler dans un rayon de 20 km autour de chez soi, a annoncé mardi soir Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée. Voici les outils pour calculer cette zone autour de chez vous, à Orléans ou ailleurs dans le Loiret

Déconfinement : à quoi correspond le rayon de 20 kilomètres autour d'Orléans et des communes du Loiret ?

Un tout petit peu plus de liberté de mouvement. Samedi 28 novembre, la règle du "Une heure, un kilomètre" prend fin. Il sera possible de sortir de chez soi dans un rayon de 20 kilomètres et pour une durée de trois heures. L'attestation de déplacement reste obligatoire.

Mais alors où peut-on aller à une telle distance ? France Bleu Orléans vous propose quelques exemples et vous recommande deux sites pour calculer précisément le rayon autour de chez vous : CalcMaps ou Esri France.

Les orléanais pourront se rendre à Jargeau ou Meung-sur-Loire

Autour du centre-ville d'Orléans, le rayon de 20 kilomètres vous permettra de vous rendre à la Ferté Saint-Aubin (dans la partie nord de la commune, si on veut être très précis), à Jargeau, à Meung-sur-Loire ou encore à Chevilly.

20 kms autour d'Orléans - Site Esrifrance

Au-delà de ces 20 kilomètres, et de la durée de trois heures, ou sans attestation, vous restez passible d'une verbalisation (amende de 135 euros).