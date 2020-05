Déconfinement : à Rennes, la ruée dans les magasins de vélos

Le vélo plus que jamais à la mode. Pour tous ceux qui sont réticents à prendre les transports en commun, le vélo est une alternative économique et excellente pour la santé. Du coup on a sorti son vélo du garage mais il a besoin de réparations. A Rennes, c'est le rush dans les magasins de cycles.