Déconfinement : A Saint Gilles, les écoles rouvrent jeudi 14 mai

Les instituteurs le lundi 11 mai, les élèves de maternelle et de primaire le jeudi 14 mai, la rentrée d'après confinement se précise à Saint Gilles. Une rentrée avec des effectifs limités dans les classes, des repas froids servis à l'école le midi et un masque tissu fourni à chaque élève.

A Saint Gilles, la rentrée s’effectuera à compter du jeudi 14 mai pour les élèves et dès le 11 mai pour les personnels de la communauté éducative. Et la mairie rappelle que les parents sont libres de ne pas mettre leurs enfants à l’école. Une rentrée en respectant les conditions du protocole sanitaire.

En conséquence, pas plus de 5/6 élèves pour les maternelles et de 10 à 14 élèves dans les classes élémentaires selon la surface des salles. Et, selon le nombre d'enfants présents, ils seront accueillis soit tous les jours soit partiellement. Dans ce cas, un planning sera fourni aux parents.

Un masque tissu pour tous les élèves d'élémentaire

Pour tous ces élèves, le repas de midi sera un repas froid, type pique-nique. Il sera pris sur place, dans chaque école. Un repas au prix réduit de 25%, 3 euros au lieu de 4,10€. Par ailleurs la ville de Saint Gilles mettra à disposition de chaque élève d'élémentaire, du CP au CM2, un masque alternatif en tissu, des masques déposés dans chaque école.

Cette rentrée ne concernera pas les toutes petites sections, les enfants de moins de 3 ans ne seront pas accueillis. Toujours pour les tout-petits, la crèche municipale des Canaillous fonctionne. De plus, la ville maintiendra l’organisation du temps périscolaire à partir du jeudi 14 mai au soir. Et puis, à compter du 20 mai, le centre de loisirs du mercredi rouvrira ses portes toute la journée