Déconfinement à Sarlat : Des masques dans les boîtes aux lettres des plus âgés demain jeudi 7 mai

La distribution des masques commandés par la ville de Sarlat débute demain. premières distributions dans les boîtes aux lettres des personnes âgées de plus de 65 ans. Les autres seront distribués à partir du 11 mai.

La ville de Sarlat et la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir ont lancé début avril un appel à des couturières bénévoles pour fabriquer des masques alternatifs en tissu. Près de 200 couturières ont répondu présentes et ont reçu des kits composés de tissu, de fil et d’élastiques, ainsi que le modèle avec les préconisations de l’AFNOR.

A ce jour, plus de 5000 masques ont été confectionnés. La production continue de façon à équiper chaque habitant.

En parallèle, la Communauté de communes a passé commande de 7000 masques supplémentaires auprès d’un fournisseur du département. Dans les communes autour de Sarlat, les masques seront distribués par les mairies.

Distribution pour les aînés d'abord

Dès demain, jeudi 7 mai, à Sarlat, les agents de la ville vont déposer dans les boîtes aux lettres des habitants de plus de 65 ans, un masque en tissu avec la notice d’utilisation. Attention ! le masque devra être lavé à 60° avant toute utilisation.

A compter du 11 mai, une distribution sera organisée pour les habitants de moins de 65 ans sur plusieurs jours au centre culturel selon des modalités qui seront précisées très prochainement sur le site internet de la ville.