Déconfinement : à Simiane-Collongue le succès d'une photographe spécialisée dans la famille

Depuis la crise du Covid 19, beaucoup de personnes veulent se recentrer sur l'essentiel et la famille en fait partie. C'est ce qu'a constaté Emilie Laroche, photographe indépendante installée à Simiane Collongue et spécialisée dans les photos de famille (grossesse, naissance, nouveaux nés, enfants). Depuis le déconfinement, son activité a repris très fort. « Le confinement a resserré le sens des priorités et depuis le déconfinement beaucoup de famille veulent se faire prendre en photos car ces clichés amènent beaucoup de joie et peuvent être partagés avec les proches qui parfois malheureusement sont loin."

2 heures minimum pour une séance photo bébé

Ce jour là, c'est le petit Alessio, âgé de seulement 2 semaines qui est la star de la séance. Ses parents Cindy et Angelo avaient prévu une séance de photos de grossesse mais l'accouchement est arrivé plus vite que prévu .... il leur restait donc la séance nouveau né! Pour eux, il est primordial d' immortaliser les premiers jours du bébé. Alors, ils ont préparé la séance, conseillés par la photographe. Ils savent ce qu'ils veulent. "J'ai amené mon casque de pompier pour photographier le petit dedans" explique le papa. "J'aime bien les photos où l'on voit les parties du corps du bébé, les clair obscurs", poursuit la maman. Pour la photographe, l'essentiel, pour que la séance soit réussie, est que le nouveau né soit le plus apaisé possible : « Il faut compter au minimum 2 heures. Je me base sur le rythme du nouveau né en faisant autant d’arrêts que nécessaire : tétées, câlins, change. On prend tout le temps qu'il faut », explique Emilie Laroche. Et pour que les conditions soient optimales, tout est prévu à l'avance : tenues à disposition pour les parents, accessoires, contenants pour photographier l’enfant et même une ambiance sonore pour rappeler les sons à l’intérieur du ventre de la maman et rassurer bébé.

Il est important de se constituer un patrimoine familial d’images, Emilie Laroche, photographe

" Aujourd’hui, on a beaucoup de photos en numérique mais si le téléphone ou l’ordinateur casse on se retrouve sans images de ses enfants. Imprimer et afficher ses photos est très important pour le sentiment d'appartenance à une famille », explique Emilie Laroche qui a déjà reçu plusieurs prix pour ses photos de famille.

Photo de Lilou qui a reçu le 1 prix du concours AFNS - Emilie Laroche