Déconfinement : à Strasbourg, il faut continuer de sortir ses poubelles

Les habitants de Strasbourg et de cinq autres communes de l'Eurométropole vont devoir continuer de sortir et rentrer leurs poubelles au moins jusqu'en juin. Avant l'épidémie de coronavirus, ce service était assuré par les éboueurs.

Depuis le 30 mars dernier, en raison de la crise sanitaire, le "service complet" de collecte des ordures ménagères et du tri n’est plus assuré à Strasbourg et dans plusieurs communes de l'Eurométropole : Schiltigheim, Bischheim, Hœnheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim et Ostwald. Les habitants doivent sortir eux-mêmes les poubelles, les bacs bleus et jaunes et les rentrer.

En dépit du déconfinement, les 19.000 habitants concernés devront continuer de s'acquitter de cette tâche, de "ce geste de solidarité" au moins jusqu'en juin annonce l'Eurométropole de Strasbourg.