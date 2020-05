Déconfinement: A Vassivière, la balade des gens heureux

Patrick et "Pat", prêts à larguer les amarres pour retrouver enfin l'eau, le soleil et le grand air

"On vient de remettre les bateaux à l'eau, on l'a fait dès qu'on a eu l'autorisation sourit Patrick, c'est la première sortie de l'année. On prend l'eau, l'air, un peu de pêche.. c'est une vrai liberté"

Son chien "Pat" surveille les derniers préparatifs, la truffe déjà pointée vers le large.

"On a un besoin réel, ça commençait vraiment à faire beaucoup. On a besoin de l'air, de l'eau, de cette nature qui est forte. Il y' avait un manque: voir le lac, la forêt."

"Je pars à la pêche, je traque le carnassier, le poisson blanc, la perche, mais là si ça ne mord pas, ça n'a aucune importance !" lance Patrick en éclatant de rire.

La joie de Patrick qui redémarre son bateau après deux mois de confinement Copier

Comme Patrick, on a tous envie de larguer les amarres © Radio France - Olivier Estran

"Tout le monde a le grand sourire"

Et c'est comme ça, sur ce vaste plan d'eau de mille hectares, bordé de 30 kilomètres de sentier, on ne va croiser que des sourires.

"Je viens de passer deux semaines à travailler assis sur une chaise, assure Julien un jeune homme qui arrive de Limoges, alors là je savoure le fait de pouvoir aller me balader."

"C'est vrai qu'il y a du monde qui se promène, reconnait Vincent, on sent que les gens sont ravis de retrouver leurs habitudes dans le sens le plus sain du terme. Tout le monde a le grand sourire, et l'envie d'être agréable avec tout le monde et d'être généreux. "

A Vassivière, la balade des gens heureux Copier

Ils sont venus en voisins, mais savourent ces retrouvailles avec Vassivière © Radio France - Olivier Estran

"Oui ça manquait, confesse David qui habite à quelques kilomètres d'ici. On a beau habiter le secteur, on avait pas vu le lac depuis deux mois. Alors, voila, je viens de faire le tour en VTT avec mon père et mon fils. Ça nous tenait à coeur comme sortie familiale !"

Retrouvailles en camping car

Un peu plus loin sur le parking de la plage de Broussas, une autre famille se prépare aussi à enfourcher les vélos. Les uns viennent d'Aixe-Sur-Vienne, les autres de Peyrat-Le-Château et tous ont passé la nuit dans leurs deux campings cars.

"Je retrouve mon papa pour la 1ere fois depuis deux mois, se réjouit Stéphanie, et on a choisi de le faire ici. On a demandé aux gendarmes, on peut passer la nuit sur le parking.. et là on part se balader sous le soleil."

Retrouvailles familiales sur le parking de la plage de Broussas © Radio France - Olivier Estran

Rassemblements interdits sur les plages

C'est le bémol de ce grand retour au bord de l'eau, les plages ne sont pas autorisées à la bronzette, par crainte de regroupements trop conséquents.

Dans un communiqué, l'Etat rappelle les activités autorisées à Vassivière en ce début de déconfinement:

> Activité de pêche depuis la rive ou depuis une embarcation ;

> Activités nautiques impliquant moins de 10 personnes groupées ;

> Course à pied et randonnée pédestre et cycliste

> activités sportives individuelles.

Et les plages restent vides © Radio France - Olivier Estran

Tout le monde respecte le maintien de ces gestes barrières. Cela n'empêche pas de sortir la table de pique-nique près de la voiture, et pour les enfants les moins frileux de se tremper les orteils (et parfois même tout le reste !) dans l'eau encore bien fraîche.

C'est juste magnifique © Radio France - Olivier Estran

"Passé le 2 juin, tout cela va peut-être s'assouplir, espère Pierre qui regarde amoureusement son nouveau voilier. Il y aura toujours de la sécurité, mais comme on dit "il" (le virus) est passé, on espère qu'"il" ne repassera pas. En attendant on va en profiter un peu."

En attendant en effet, on vous souhaite de pouvoir venir prendre l'air à Vassiviere, que ce soit en splendide voiture de collection, en moto, ou tout simplement le nez au vent.