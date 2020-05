Déconfinement : affluence pour la réouverture de Shopping promenade à Amiens, "c'est un peu Disneyland"

Ils sont une cinquantaine, ce lundi après-midi, à patient dans une file d'attente bricolée à l'extérieur du magasin Action du centre commercial Shopping promenade au nord d'Amiens. Plusieurs paniers amoncelés pour former des plots, reliés avec de la ficelle, pour ordonner la queue, et des employés en chasuble orange signé "distance de 1,5 mètre, merci" sur le dos, le front en sueur, tentent d'organiser l'arrivée des clients.

75 clients maximum et autant de paniers

Pour la réouverture du centre commercial, l'affluence est au rendez-vous. Le parking est plein : "Honnêtement, on ne s'y attendait pas. On n'arrête pas depuis ce matin", assure l'employé chargé de filtrer les clients à l'entrée du magasin. La jauge a été fixée à 75 personnes en simultané dans le magasin : "On régule avec les paniers. Il y en a 75, chaque panier libéré, on fait rentrer un nouveau client", explique-t-il.

Après deux mois en confinement, pour moi Action c'est comme aller à Disneyland

"Après deux mois en confinement, pour moi Action c'est comme aller à Disneyland", rigole une adolescente dans la queue. Deux mois sans shopping aussi pour Bernadette, une octogénaire qui repart avec une casserole et des chaises en plastique pour son balcon.

Moins cher qu'au supermarché ouvert en confinement

Dans le caddie de Sarah, une mère de deux enfants, des produits ménagers. Drôle de courses pour un premier jour de déconfinement ? "On s'est abstenus de certains produits pendant les deux mois du confinement, on a fait avec ce qu'on avait et on a attendu la réouverture d'Action", explique-t-elle.