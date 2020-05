Déconfinement : alcool interdit sur les bords du lac d'Annecy

Le préfet de Haute-Savoie prend un arrêté ce lundi 18 mai interdisant la consommation d'alcool sur les bords du lac d'Annecy et les regroupements qui ne respectent pas les gestes barrière. Des contrôles seront fait pendant le long et beau week-end de l'ascension qui s'annonce.

La météo peut donner envie de se retrouver entre amis ou en famille pour partager un apéro au bord du lac. Ce sera non ! Le préfet de Haute-Savoie prend un arrêté ce lundi 18 mai interdisant la consommation d'alcool sur les rives du lac d’Annecy afin d’éviter les regroupements de personnes, contraires au respect des gestes barrière et de la distanciation sociale (1 mètre minimum entre deux personnes) nécessaires dans la lutte contre le covid-19.

135 euros d'amende

Des contrôles sur les plages seront menés et renforcés pendant le week-end de l’Ascension. En cas de refus de se soumettre au règlement l'amende est de 135 euros par personne.

Des plages "dynamiques"

Avec le beau temps qui s'annonce, on rappelle aussi que l’accès aux plages du lac d’Annecy est limité à « usage dynamique » c'est à dire qu'on ne peut pas rester immobile sur la plage, pour bronzer, pique-niquer ou lire sur sa serviette par exemple, que ce soit seul ou en groupe.

Ces mesures seront affichées aux points d’entrée des plages du lac d’Annecy.

Pour rappel, seule est autorisée la pratique des activités nautiques et aquatiques à caractère sportif (navigation des bateaux à voile, pratique individuelle du canoë, du kayak et de l’aviron, du stand up paddle, de la nage en eau libre, de la plongée subaquatique). Cette pratique doit se faire exclusivement à partir des bases nautiques, des clubs concernés et des pontons d’accès public.

La pratique des activités nautiques de loisir (pêche depuis une embarcation ou du bord du lac, navigation des pédalos, navigation des bateaux de plaisance et des bateaux à passagers) est également autorisée à condition d’être moins de 10 personnes à bord et de se trouver à moins de 100 km de son domicile.