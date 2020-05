Déconfinement : Anne Hidalgo insiste pour faire ouvrir les parcs et jardins parisiens

"On ne pourra pas contenir les Parisiens sur les trottoirs à proximité des parcs et jardins qui seraient fermés", après le refus du gouvernement de rouvrir les parcs et jardins à Paris, Anne Hidalgo renouvelle sa demande et insiste, car "c'est une question de santé publique", a-t-elle expliqué. Après un premier tweet dans la matinée qui s'est heurté au refus du ministre de la Santé, l'élue de la capitale revient à la charge.

Un protocole pour rassurer le gouvernement

"Évidemment en prenant des mesures. Il ne s'agit pas d'ouvrir" en autorisant "les pique-niques", a poursuivi la maire de Paris. "Il faut vraiment être pragmatique et sérieux. C'est ce que je propose de faire en lien avec les autorités de l'Etat". "Je vais proposer dans l'après-midi un protocole qui permette de rassurer le gouvernement sur les conditions d'ouverture des parcs et jardins. Évidemment avec le port du masque obligatoire. Je pense que le port du masque devrait être obligatoire dans nos rues", a-t-elle argumenté, "parce que nous sommes dans un espace où il y a beaucoup de monde, c'est une barrière de protection extrêmement importante".

Se promener oui, se prélasser non

"Dans nos parcs et jardins, nous mettrons des éléments de règlement pour qu'il n'y ait pas de pique-nique et d'attroupements sur les pelouses et nous sommes en mesure de les faire respecter notamment avec les agents du service municipal qui nous aideront à organiser la promenade dans les parcs et jardins".

"Il faut aller vite parce que le beau temps arrive. Ce week-end va être un week-end très chaud". Si les parcs et jardins restent fermés, "les gens vont se retrouver dans des endroits, comme les trottoirs, des lieux comme les quais, quai de Valmy ou quai de Seine, cela provoque des attroupements parce que nous sommes une ville très dense, soit 20 000 habitants au kilomètre carré en moyenne. On est une des villes les plus denses d'Europe", a détaillé la maire de Paris.