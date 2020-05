Déconfinement: possible réouverture de la frontière franco-suisse mi-juin indique le maire d'Annemasse

L'horizon semble se dégager pour les frontaliers de la Haute-Savoie et de l'Ain dont la quasi- totalité des cent mille personnes qui passent quotidiennement la frontière ont repris le travail dans les cantons de Genève et du Valais, alors qu'en raison de l'épidémie de Coronavirus, la frontière entre la France et la Suisse reste fermée, et que les contrôles systématiques des permis de travail, de séjour ou autres autorisations dérogatoires persistent. Avec pour conséquence des heures de bouchons aux barrières douanières ces derniers jours aux heures de pointe.

La semaine dernière, les états français et suisse ont entamé des négociations pour réduire les effets négatifs et contraignants de la fermeture des frontières.

Les élus des départements de la Haute-Savoie, de l'Ain, et du canton de Genève ont porté 4 revendications.

14 postes douaniers sur 34 ouverts

Ce lundi 11 mai, date du début du déconfinement en France, cette demande a été partiellement satisfaite avec 2 postes supplémentaires accessibles, soit aujourd'hui 14 postes douaniers ouverts sur 32 . Autre revendication, mais elle toujours en suspend, la réouverture de la Voie Verte, la piste cyclable entre Annemasse et Genève, empruntée chaque jour plus de 4000 cyclistes.

La frontière peut-être rouverte le 8 ou le 15 juin

Selon Christian Dupessey, le président d'Annemasse Agglo, si tout va bien la frontière pourrait être rouverte pour les suisses le 8 juin pour les français le 15 juin.