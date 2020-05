Déconfinement : attention aux contrôles renforcés pour ce pont de l'Ascension

Vous allez peut-être profiter de quelques jours de repos en ce long week-end de l'Ascension. Avec le beau temps, la tentation est grande de partir à plus de 100 km de votre domicile. Mauvaise idée. Policiers et gendarmes sont eux aussi sur le pont rappelle le préfet de la Sarthe.

Il y a le ciel, le soleil et la mer... mais malheureusement ces paradis perdus sont à plus de cent kilomètres (même à vol d'oiseau) de la Sarthe. Alors si vous souhaitez braver les interdits en ce pont de l'Ascension, sachez que les policiers et les gendarmes vont multiplier les contrôles. "Ils seront renforcés à l'approche de ce long week-end", confirme Patrick Dallennes, le préfet de la Sarthe.

Les contrôles de police et gendarmerie seront renforcés pour ce long week-end de l'Asencion Copier

Même si globalement, les Sarthois sont plutôt respectueux des règles depuis le début du déconfinement : "Il y a bien ici où là quelques comportements d'insouciance chez les jeunes notamment, je l'ai vu moi-même. Se regrouper, se rapprocher sans respecter ces règles de distance physique. Si les gens ne respectent pas ces règles, il n'y a pas de verbalisation, nous sommes dans une action pédagogique. C'est aux citoyens de prendre conscience que s'ils n'adoptent pas ce comportement, ils risquent eux-mêmes d'en être les victimes, c'est à dire soit de tomber malades soit d'obliger le gouvernement à prendre des mesures de confinement".

Les Sarthois respectent les règles, en général. - Patrick Dallennes, préfet de la Sarthe

Pas de foyers épidémiques dans le département

Le préfet de la Sarthe confirme aussi qu'il n'y a pas de cluster dans le département. "On n'observe pas de reprise de circulation du virus. Mais il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Il faut attendre le 2 juin, après trois semaines de déconfinement, pour s'assurer que l'épidémie n'est pas repartie à la hausse. Pour le moment pas de cluster ni de situation inquiétante mais ce n'est pas gagné. Chacun doit être vigilant".

Il n' y a pas de foyer épidémique en Sarthe affirme le préfet Patrick Dallennes Copier

Fermeture des écoles en cas de suspicion de Covid-19 : c'est au préfet de décider !

Le préfet est aussi revenu sur la fermeture de huit écoles sarthoises la semaine dernière à cause de suspicion de Covid-19 parmi le personnel. Si dans la plupart des cas, les tests se sont révélés négatifs, c'est une situation qui risque de se reproduire. L'association des maires de la Sarthe réclame la mise en place d'un protocole clair. Dans un communiqué adressé au préfet, ils estiment que "la fermeture automatique d’une école en l’absence de cas avéré ne peut pas être la norme".

Ils regrette surtout "d'être seuls à gérer une situation complexe". "On ne pas continuer comme cela, dit ce matin sur France Bleu Maine Marc Joulaud, le maire de Sablé-sur-Sarthe et président de l'association des maires du département. Il faut que la décision de fermer l'école soit prise conjointement entre le maire, le préfet et les services de santé. On veut se défausser mais il faut que cela soit mieux organisé. Cela permet d'avoir des éléments d'information et de réponse pour les familles".

Marc Joulaud, le président de l'association des maires de la Sarthe, demande au préfet de mettre en place un protocole clair en cas de suspicion de Covid-19 dans une école Copier

Sauf que ce protocole, il existe explique le préfet. "Il est écrit noir sur blanc dans un document de 55 pages édité par l'Education nationale. Il est clair, précis. La semaine dernière, plusieurs maires ont décidé de fermer des écoles car des adultes présentaient des symptômes. Ils n'avaient pas ce pouvoir mais il ont agi par principe de précaution. Il y avait une inquiétude chez certains parents. C'est pour cela que ces maires ont pris cette décision de fermeture. Je ne leur jette pas la pierre".

Et pourtant précise le représentant de l'Etat, ce n'est pas aux élus de le faire. C'est au préfet qu'appartient la décision après consultation des maires, des services sanitaires et de l'Éducation nationale. "La procédure est claire, rappelle le préfet. Si un adulte présente des symptômes, il ne se présente pas à l'école ou il la quitte dès que les symptômes apparaissent. Il consulte son médecin traitant et se fait prescrire un test de dépistage. S'il est positif, on identifie les cas contacts et ensuite en liaison avec l'agence régionale de santé et les autorités académiques, on prend l'avis du maire. On regarde s'il est nécessaire dans cette hypothèse de fermer soit une classe, soit une école toute entière. Dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire, c'est le préfet qui a le pouvoir de décider d'une fermeture ou pas".

Fermeture ou pas de écoles en cas de suspicion de Covid-19. C'est au préfet de décider Copier

Mais il peut se passer beaucoup de temps entre le dépistage et le résultat du test. "Quatre ou cinq jours, c'est trop long", affirme Marc Joulaud.