Déconfinement : le nombre d'overdoses risque d'augmenter alerte le réseau Addictions du Vaucluse

Comme lors d’une sortie de prison ou après une longue hospitalisation, le risque d'overdose chez les toxicomanes pourrait augmenter avec le déconfinement, prévient le réseau Addictions du Vaucluse. Le risque est d’autant plus grand que les produits qui se vendaient pendant le confinement étaient sans doute moins dosés que ceux que l’on trouve à nouveau sur "le marché des stupéfiants".

Soyez prudents et pensez à vous protéger

Cette inquiétude vaut pour toutes les addictions : les jeux, l’alcool et le sexe. "Soyez prudents et pensez à vous protéger", martèlent les professionnels du RESAD 84. Des affichettes ont été placardées dans de nombreux cabinets médicaux et centres d’hébergement et de réhabilitation sociale (CHRS) du département.