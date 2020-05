Déconfinement au Pays Basque : ce qui ouvre et ce qui reste fermé

Déconfinement ne signifie pas fin du confinement et encore moins réouverture totale. Pas même au Pays Basque, où le taux de circulation du virus est extrêmement faible en ce 11 mai. Si de nombreux commerces rouvrent en ce début de semaine, si il est de nouveau autorisé de circuler librement, sans attestation, sans motif, sans limite de temps, à l'intérieur du département ou dans un rayon de 100 kilomètres quand on en sort, si certains services au public reprennent et que des espaces rouvrent, beaucoup d'autres restent encore fermés. Tour d'horizon non exhaustif de ce qui est ouvert ou fermé.

Les Services Publics

Si certains services rouvrent au public, certains le seront sous conditions, d'autres en revanche restent fermés

Réouverture de nombreux services municipaux et CCAS

Certaines petites municipalité ont pu maintenir un accueil du public en mairie ou le rétablir ces dernières semaines. Les villes les plus importantes en revanche, qui n'avaient conservé qu'un service à distance, rouvrent leurs services en présentiel, notamment celui de l'état civil, du scolaire et périscolaire, du stationnement ou encore des cartes d'identités et passeports. Mariages et PACS ne sont possibles que sous certaines conditions et en très petit comités.

La plupart des communes renseignent les usagers sur les modalités d'ouverture de leurs services et accueils sur leurs sites internet respectifs.

Les services de l'Etat au ralenti

Les réouvertures au public se font encore lentement et les rendez-vous à distance sont le plus souvent privilégiés.

Les services de la préfecture à Pau, et des sous-préfectures de Bayonne et d'Oloron rouvrent à partir de ce mardi 12 mai aux horaires habituels

rouvrent à partir de ce mardi 12 mai aux horaires habituels L'accueil du public reste fermé physiquement à la CPAM de Bayonne . Le service n'est accessible que via le site ameli.fr ou au 36.46 pour avoir un rendez-vous téléphonique avec un conseiller de l’assurance maladie.

. Le service n'est accessible que via le site ameli.fr ou au 36.46 pour avoir un rendez-vous téléphonique avec un conseiller de l’assurance maladie. Pas d’accueil physique non plus, jusqu’à nouvel ordre, à la CAF de Bayonne

Les agences Pôle emploi rouvriront le 18 mai, mais uniquement sur rendez-vous et pour les démarches qui ne peuvent pas êtres effectuées par internet.

rouvriront le 18 mai, mais uniquement sur rendez-vous et pour les démarches qui ne peuvent pas êtres effectuées par internet. Les centres des impôts restent fermés, mais il est possible d'obtenir un rendez-vous téléphonique, notamment pour la déclaration, en passant par son espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr

La collecte des déchets reprend normalement

Le ramassage des ordures ménagères, allégé ces dernières semaines, reprend à sa fréquence d'avant confinement depuis ce lundi 11 mai.

La collecte sélective des emballages recyclables, suspendues depuis le début du confinement, redémarre elle aussi cette semaine. Le service de tri à l'usine de traitement et de valorisation de Canopia à Bayonne est renforcé avec la mise en place d'équipes de nuit.

Les déchetteries ne restent accessibles que sur inscription

Les marchés de plein vent rouvrent

Dans le plan de déconfinement, la réouverture des marchés devient le principe. Plusieurs communes aux Pays Basque, qui n'avaient pas encore fait de demande de dérogation, vont donc pouvoir réinstaller leurs marchés. Certaines cependant vont encore attendre ou les échelonner. Parmi les réouvertures notables cette semaine du 11 mai on notera :

- A Anglet, le marché du Quintaou reprend les jeudi et dimanche, comme auparavant. Pour permettre la distanciation physique, un circuit est mis en place avec une entrée et une sortie obligatoires.

- A Bayonne, seul le petit marché du Marquisat, dans le quartier Saint-Esprit rouvre les vendredis. Le marché du centre-ville du samedi matin devrait reprendre à la fin du mois. En attendant, la municipalité conserve son système de drive des producteurs mis en place pendant le confinement

- A Hendaye, tous les marchés reprennent dans la foulée de celui du samedi matin, qui demeure au parking des Orangers jusqu'à la fin du mois.

- A Saint-Jean-de-Luz : le marché de plein vent, deux fois par semaine, et les halles ouvertes tous les matins, ont repris dès la semaine dernière.

Les lieux culturels

Si les théâtres, cinémas et salles de spectacles restent fermés, les musées commencent doucement à rouvrir, tandis que les médiathèques et bibliothèques reprennent du service physique. Les bureau d'accueil de l'Office de Tourisme Pays Basque reprennent du service à partir du vendredi 15 mai.

Lente réouverture des musées et sites touristiques

Si le plan de déconfinement prévoit qu'en zone verte, ce qui est le cas du Pays Basque, les petits musées peuvent rouvrir, cela est loin d'être évident en pratique. D'abord cette réouverture est soumise à l'adoption d'un protocole sanitaire, puis à l'approbation du préfet. Ensuite, la remise en activité de certains sites n'est pas forcément rentable à ce jour en raison des mesures de distanciation, de la limitation des déplacements à un rayon de 100kms hors département et de la fermeture de la frontière avec l'Espagne.

- Le Didam à Bayonne, entièrement géré par la municipalité, devrait rouvrir dans le courant de la semaine prochaine et proposer l'exposition « Jane & Serge, Un album de famille »

- La Villa Arnaga à Cambo annonce également une réouverture des jardins et de la résidence d'Edmond Rostand pour le 21 mai, week-end de l'Ascension. Il n'y aura pas de visites guidées en revanche et le nombre de visiteurs sera limité.

- L'Aquarium de Biarritz finalise de son côté son protocole sanitaire qu'il doit ensuite soumettre à la préfecture. Il espère une réouverture lui aussi pour le week-end de l'Ascension, après avoir formé ses équipes.

En revanche, les autres sites restent pour le moment fermés : les Chateaux d'Abbadia et d'Urtubie, les Grottes de Sare, celles d'Isturitz et d'Oxocelhaya, le Muséum d'histoire naturelle de Bayonne, la cité de l'Océan à Biarritz, L'Hôpital-Saint-Blaise, le Château de Bidache, le Chateau Fort de Mauléon, l'Ecomusée de la Pelote à Saint-Pée-sur-Nivelle, la Maison du Patrimoine à Ainhoa ou encore le Petit Train de la Rhune restent pour le moment fermés. Le Musée Basque à Bayonne a lui décidé de ne rouvrir que le 2 juillet.

Les médiathèques et bibliothèques rouvrent petit à petit

- celle de Cambo est la première à reprendre un "service physique" à partir de ce mardi 12 mai. Elle met en place un service de prêt/retour de documents, sur réservation et sur rendez-vous

- A partir du mercredi 13 mai, la médiathèque d'Hendaye rouvre ses locaux. Il sera possible d'y cheminer, d'emprunter et rendre des ouvrages, mais pas de s'y installer, ni accéder aux postes d’ordinateurs publics.

- Reprise de l'activité présentielle également le 13 mai à la médiathèque de Biarritz. Un système de "drive" est mis en place sur rendez-vous pour emprunter des documents. Il sera également possible de venir rendre les précédents.

- La bibliothèque Quintaou à Anglet réouvre à partir du 19 mai sur le même mode que Biarritz, c'est à dire en "drive" sur rendez-vous.

- La médiathèque de Bayonne n'a pas encore fixé de date, mais selon la municipalité, la réouverture devrait intervenir dans le courant de la semaine du 19 mai.

- A Saint-Jean-de-Luz, la médiathèque va rouvrir par étapes. Dans la semaine du 19 au 23 mai, il sera possible d'y déposer les emprunts. Ensuite on pourra à nouveau emprunter en "drive" sur réservation via le site internet, à partir de la semaine du 26 mai.

Nous n'avons pour le moment pas d'informations concernant les autres bibliothèques et médiathèques du pays basque et du Seignanx.

Les espaces naturels

Il est de nouveau possible de faire du sport individuel en plein air, de randonner en forêt, en montagne et même sur les sentiers du littoral.

Les plages pour très bientôt ?

A l'heure d'écrire ces lignes, les plages et lacs restent fermés. Mais les maires concernés, notamment ceux de la côte basque planchent ensemble sur un dossier de réouverture qui devrait être soumis dans la semaine au préfet et permettre l'accès sous certaines conditions très strictes.

Les parcs et jardins

Si ils peuvent théoriquement rouvrir, la décision revient aux maires. La plupart des communes basques, mesures d'hygiène obligent, laissent fermés les parcs et jeux pour enfants.