Déconfinement au Pays Basque : le préfet fait les magasins

Dans le cadre de l'application des mesures de déconfinement et de la réouverture des magasins depuis le début de semaine, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est allé ce jeudi 14 mai au matin à la rencontre de commerçants à Saint-Jean-de-Luz et Anglet, avant de rencontrer les maires du littoral.

Le préfet des Pyrénées Atlantiques, Eric Spitz, est allé visité des commerçants luziens déconfinés et a notamment rencontré Nicolas Olano (de face)

Le préfet des Pyrénées Atlantiques a fait la tournée des magasins ce jeudi 14 mai au matin. Avant une rencontre avec les maires des communes du littoral en début d'après-midi au sujet de la réouverture des plages, Eric Spitz est allé sur le terrain à la rencontre des commerçants à St Jean de Luz, puis à Anglet, pour se rendre compte des conditions de réouverture et de l'application des mesures de déconfinement.

A Saint-Jean-de-Luz, le représentant de l'Etat, accompagné du maire Jean-François Irigoyen (LR), a arpenté les rues piétonnes. Il a notamment visiter la boutique de la Maison Adam, rencontré un vendeur d'espadrilles, ainsi que Nicolas Olano, propriétaire de magasins de vêtements dans la cité luzienne et fondateur et patron de l'entreprise de transports éponyme, dont l'ensemble des salariés (2.100) a continué, selon ses dires, à travailler pendant la crise du Covid-19.

Aucun geste sur les loyers

Le préfet a également discuté avec Laurent et Carine Paulin, représentants du collectif commercial luzien mis en place pour accompagner les commerçants après le confinement. _"_C'est compliqué parce que les bailleurs ne nous aident pas sur les loyers, lui a expliqué la vendeuse de vêtements. Ici, on paie 3500 euros par mois."

Changement de décors à Anglet, où le représentant de l'Etat dans le département a discuté avec le patron d'une supérette, un fleuriste et un boulanger. A l'issue de ces rencontres, le préfet a estimé que "les commerçants ne sont pas dans l'acrimonie ou la revendication et me semblent plutôt satisfaits des services de l'Etat avec l'aide de 1500 euros mensuels accordée ou les prêts garantis par l'Etat."