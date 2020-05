Déconfinement au Pays Basque : les plages rouvrent dès samedi 16 mai

L'annonce était attendue avec impatience. Elle va ramener, sinon le soleil, du moins le sourire sur le visage pâle de nombreux professionnels du tourisme, commerçants, amateurs et utilisateurs des plages du Pays Basque. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Eric Spitz, a en effet annoncé aux maires du littoral, réunis en sous-préfecture à Bayonne en cet après-midi du jeudi 14 mai, qu'il autorisait leur demande commune de dérogation pour leur réouverture dès ce samedi 16 mai.

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques annonce la réouverture des plages au maires des communes du littoral, réunis en sous-préfecture de Bayonne © Radio France - Paul Nicolaï

Elles pourront ouvrir dès samedi entre 9h et 19h. Il s'agira dans un premier temps de plages "dynamiques". Il sera donc possible de s'y promener et d'y pratiquer certaines activités, comme le surf ou la baignade, dans le respect des règles habituelles de distanciation et de gestes barrières. En revanche, il sera interdit de rester statique sur le sable, notamment de s'y asseoir ou s'y allonger. Un hélicoptère de la gendarmerie surveillera le respect des consignes et notamment l'affluence.

Chaque commune va en effet prendre des arrêtés pou organiser la surveillance, la sécurité qui reste à sa charge, et l'accès à ses plages, dans le cadre de la dérogation. Les maires avaient remis leurs dossiers expliquant dans quelles conditions et avec quels moyens ils comptaient en permettre l’accès, aux services de la préfecture ce mercredi 13 mai.

Cette dérogation concerne la quasi totalité des plages de 7 communes du littoral (Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Hendaye) sur 8, celle d'Urrugne n'en abritant pas.