Pays Basque : les premières écoles ont rouvert ce mardi matin

Ils sont peu nombreux mais c'est symbolique. Dans les écoles basques, les élèves de Grande Section de maternelle, de CP et de CM2 ont commencé à retrouver le chemin de l'école, non sans une certaine appréhension.

Dans les écoles du pays basque qui ont ouvert ce mardi matin pour accueillir les premiers élèves après le confinement, l'ambiance était très particulière. Devant les portails, les distances d'un mètre sont matérialisées au sol. Les enfants avancent les uns après les autres pour se rendre auprès de leur enseignant.

Difficile de dire combien d'enfants basques vont retourner en classe. C'est très disparate d'une école à l'autre, d'une classe à l'autre : 20 % dans certaines classes, 80 % dans d'autres. On sait en revanche que 16% des écoles seulement ne rouvriront pas tout de suite, soit par décision pédagogique soit par décision municipale ( faute de matériel de protection donc).

"La boule au ventre de vider les casiers des élèves"

A l'élémentaire du Petit Bayonne, à 8h20, ce mardi matin, ils étaient une quinzaine de CP et Cm2 ainsi que sept enfants de personnel prioritaire. La directrice de l'école, Danielle Meillan, reconnait avoir eu "un peu la boule au ventre de vider les casiers des enfants" et d'espacer les tables.

A l'entrée des écoles, des marquages au sol tous les mètres © Radio France - Paul Nicolaï

Pour autant, Danielle Meillan ne fait pas partie de ces enseignants qui estiment qu'il fallait attendre septembre. Pour elle, les enfants ont besoin de retrouver les cours, les copains, la maîtresse. "On notait de plus en plus de décrocheurs au fil des semaines", confesse-t-elle. Et puis, dit-elle encore, "si en septembre, c'est encore comme ça, on aura fait les premiers rodages."

La FCPE aurait souhaité que les écoles restent fermées

A La FCPE, la fédération des Conseils de Parents d'élèves du 64, le discours n'est pas le même. Isabelle Delanoë, sa vice-présidente, estime qu'il aurait fallu attendre septembre. Elle redoute que ces écoles sous cloche ne traumatisent les enfants, surtout les plus petits. "le protocole sanitaire est très lourd et les enseignants sont inquiets sur la prise en charge psychologique des enfants. On ne sait pas comment les élèves vont réagir. Comment demander à un enfant de 5 ans de ne pas bouger de sa chaise sans toucher les objets, sans toucher ses copains. Il aurait mieux fallu faire une rentrée sereine en septembre, plutôt que cette rentrée cahotique en mai."

Sur le papier, le retour des écolier se fait sur la base du volontariat. "Avec la reprise du travail, est-ce vraiment du volontariat ? ... pas sûr", conclut Isabelle Delanoë