Déconfinement : pourquoi les masques de l'Agglo Pays Basque ne sont pas tous distribués ?

650.000, c’est le nombre de masques que l’Agglomération Pays Basque a commandé. Elle souhaite que chaque habitant en ait deux. Le problème, c’est que les masques ne sont pas arrivés suffisamment en nombre avant le lundi 11 mai et le début du déconfinement.

L’agglomération n’en avait reçu qu’un quart : en clair, un demi-masque par habitant.Le contingent reçu a été distribué le week-end des 9 et 10 mai aux communes, au prorata du nombre d’habitants. Charge ensuite aux municipalités de les distribuer à leurs habitants. C’est pour cette raison que la situation actuelle est très disparate.

Certaines communes ont choisi d'attendre

Les plus grosses communes comme Bayonne ou Anglet avaient passé commande pour des masques en leur nom propre. Elles ont donc pu distribuer dès le week-end dernier les masques de la CAPB, plus leurs "propres masques".

Mais dans les communes plus petites, d’autres choix ont été fait. A Hasparren, par exemple, la ville avait en début de semaine un peu moins de la moitié des masques nécessaires pour équiper les 7.000 habitants. Elle a équipé les personnes de plus de 65 ans en priorité. Même choix à Uhart Cize ou à Saint-Étienne-de-Baïgorry, où les masques ont été distribués aux plus vulnérables, les malades et les plus âgés via les cabinets d’infirmiers libéraux.

Pour les autres, il faudra attendre samedi matin avec une distribution à la salle communale. A Ascarat et Irouléguy, les maires ont préféré le porte-à-porte pour distribuer les fameuses protections à leurs habitants.

Tous aux normes AFNOR

La Communauté d’Agglomération Pays Basque doit recevoir ce vendredi le complément de masques. Ils partent ce jeudi du Portugal. La CAPB a en effet passé le plus gros de sa commande auprès d’une entreprise de Morlaas : Sport’r (près de 600.000 sur les 650.000 au total). Un fabriquant en gros de matériel de sport et ce dernier a sous-traité à une usine portugaise.

Peu importe la couleur, les masques sont normés © Radio France - Oihana Larzabal

D’autres ateliers locaux ont été mandatés par l’Agglomération pour fabriquer les protections. "C’est pour cette raison qu’ils sont tous différents", explique Damien Duhamel, le directeur général des services de la CAPB. Il assure par ailleurs que fleuris, blancs, verts, bleus ou bicolores, qu’importe, ces masques sont tous aux normes AFNOR.

En début de semaine prochaine, chaque habitant du Pays Basque de plus de 11 ans aura donc un masque de protection en tissu de la part de la communauté d'agglomération. Le second devant arriver début juin.