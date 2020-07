Déconfinement au Pays Basque : y aura-t-il des Fêtes de village cet été ?

Il n'y aura pas de fêtes de Bayonne cet été, on le sait, mais il n'y aura pas non plus de fêtes dans la plupart des villages, et soyons honnête, un été sans fêtes de villages au Pays basque, c'est comme un hiver sans Noël : déroutant et un peu triste aussi. Une situation pourtant bien réelle dans ce monde d'après Covid-19.

Les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique sont toujours interdits pour le moment, mais sur le papier, il pourra y avoir des dérogations. Ces dernières pourront être accordées par la Préfecture des Pyrénées Atlantiques sur la base d'un dossier que devront compléter les mairies, comité des fêtes ou autres organisateurs d'événement.

Il s'agira alors pour les organisateurs de prouver que les mesures de distanciation sociale seront respectés par le public, et que l'affluence pourra être contrôlée. Les activités debout ( de danse par exemple) ne seront pas autorisées, précise Hervé Jonathan, le sous-préfet de Bayonne. Les apéritifs au comptoir seront proscrits également.

Repas et fêtes foraines autorisés

En revanche, les repas pourront être possibles mais avec un protocole sanitaire strict. Des règles beaucoup trop compliquées à mettre en place et à appliquer dans la plupart des villages. La preuve, pour l'instant, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui a envoyé à toutes les mairies un dossier type, n'a accordé aucune dérogation et n'a reçu aucune demande de dérogation.

L'installation des fêtes foraines n'est pas interdite non plus : Saint-Palais a ainsi annulé toute ses festivités mais a autorisé les forains à installer leurs manèges le week-end du 19 juillet.