Déconfinement : avec la levée des 10km "on revit", les Béarnais renouent avec les randonnées en montagne

Ce lundi marque la première étape du déconfinement en France et certains l'ont bien noté sur leur calendrier. Suite à la levée de la limite des dix kilomètres, les randonneurs et les cyclistes étaient nombreux à regagner les reliefs, notamment au col du Bénou, dans les Pyrénées Atlantiques.

Le déconfinement débute ce lundi en France avec la fin des restrictions de déplacement et des attestations. Une première étape marquée d'une croix rouge sur le calendrier de certains Béarnais, qui n'ont pas hésité à regagner la montagne.

Le retour des randonnées au sommet

Dès ce lundi, les voitures stationnées au col du Bénou (Pyrénées-Atlantiques) étaient déjà nombreuses. "On voit que les gens ont été bridés pendant un moment!" lâche Geneviève, habitante du coin. Guillaume, sa femme Suzon et leur fils de deux ans et demi sont partis dès ce lundi matin pour se remettre en jambe. "On a ouvert les volets, il faisait soleil et là on s'est dit c'est le moment d'y aller !" lance, tout sourire, le père de famille.

Guillaume et Suzon, habitants d'Oloron, ont sauté de leur lit ce lundi matin pour aller faire une randonnée. © Radio France - Lauriane Havard

Les voitures stationnées au col du Bénou étaient déjà nombreuses ce lundi dans la matinée. © Radio France - Lauriane Havard

On revit ! C'est que du bonheur !

Certains avaient bien anticipé cette première étape du déconfinement. Originaires de Paris, Jacques et sa compagne ont réservé leurs billets de train et son arrivés dans la région dès dimanche. "On a sauté sur l'occasion pour venir ici, voir des amis et se ressourcer. On revit ! C'est que du bonheur !" se réjouit le Parisien. Désormais, tous attendent la deuxième étape du déconfinement, à partir du 19 mai. "On a hâte de pouvoir boire un coup en terrasse après la randonnée!"