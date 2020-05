Déconfinement : bientôt un plan de relance de l'économie à Avignon, annonce la maire Cécile Helle

Après deux mois de confinement, "certains commerces ne rouvriront pas à Avignon", confirme ce matin Cécile Helle, la maire de la ville, invitée France Bleu Vaucluse matin. "Il s'agit de commerces déjà en difficulté auparavant. Les deux mois de confinement ont aggravé la situation", explique-t-elle, alors que la plupart des magasins rouvrent depuis lundi et le début du déconfinement.

Multiplier les opérations promotionnelles

Pour soutenir les acteurs économiques de la ville, Cécile Helle annonce un plan de relance baptisé "Avignon, le sursaut", présenté la semaine prochaine. "Pour l'instant, la priorité était de protéger les Avignonnais en distribuant des masques et de rouvrir les écoles, précise l'élu. Maintenant, il faut aider l'économie".

Ce plan a été construit "avec les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs. Ils demandent des opérations promotionnelles, des braderies, des semaines commerciales". Cécile Helle estime que les règles sanitaires pourraient évoluer et nous permettre à nouveau d'assister à ce genre d'événements.

"Une braderie est par exemple programmée à l'automne, pendant les journées du patrimoine. On pourrait la généraliser sur toute la semaine. On réfléchit aussi à maintenir des événements comme Helios, spectacle de son et lumière, au mois d'août. Il faut voir avec la préfecture comment cela est possible", conclue-t-elle.