Déconfinement: Béziers propose des tests Covid19 à tous les personnels des crèches et des écoles.

Dans la perspective de la réouverture des crèches et des écoles à compter de lundi 11 mai, la ville de Béziers propose à toutes les personnes qui y travaillent et donc au contact des enfants un test de dépistage au Covid-19 . " L'objectif est de rassurer autant ceux qui vont prendre en charge les enfants que leurs parents," explique Robert Ménard .

Le test est essentiel, comme le masque est essentiel, l'Etat n'a pas les moyens de le faire, on le fait à sa place ,Robert Ménard

Cela concerne 900 personnes, les enseignants, les agents municipaux des écoles, les personnels des crèches. Elles peuvent réaliser sur la base du volontariat ces tests dès maintenant sur rendez vous via un drive in avec le laboratoire de la ville LABO SUD BIO 2000. C'est la ville qui paye, 40 000 euros. Le maire de Béziers assure que les résultats des tests seront confidentiels.

Robert Ménard est favorable à la réouverture des établissements accueillant des enfants,"en prenant un maximum de précautions et ces tests en font partie" selon lui, et il ajoute "si on n'essaie pas aujourd'hui, comment on fait en septembre ... parce que le coronavirus n'aura pas disparu."