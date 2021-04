Déconfinement : boom des réservations dans les campings du Bassin d'Arcachon

Les déplacements de plus de 10 kilomètres sont de nouveau autorisés et c'est l'activité touristique qui va pouvoir redémarrer. Les campings s'apprêtent à accueillir du monde pendant les ponts du mois de mai. Au camping Pasteur d'Arès les réservations sont en forte hausse depuis quelques jours.

Sur le Bassin d'Arcachon le camping Pasteur à Arès va enfin pouvoir lancer sa saison après un premier faux départ. Le camping avait ouvert ses mobil-homes et ses emplacements le 1er avril dernier mais avec le confinement il avait refermé ses portes 6 jours plus tard, juste après le weekend de Pâques. Le patron Jean-Marie Ducamin avait demandé à ses campeurs de faire leurs valises et de quitter les lieux.

Toutes les réservations des vacances de Printemps ont été annulées, les acomptes se sont transformés en avoir et le camping a refermé ses portes. Mais le weekend prochain c'est reparti ! Et cette fois-ci Jean-Marie Ducamin espère que c'est la bonne. Il a fallu de nouveau nettoyer l'ensemble des bungalows, rallumer les frigos et rappeler les employés qui bénéficiaient d'une énième période de chômage partiel.

Tout est prêt et le carnet de réservations s'est rempli. Sans attendre les annonces d'Emmanuel Macron de nombreux français en manque de grand air ont décidé de venir passer les pont du mois de mai sur le Bassin d'Arcachon. Top départ, vendredi prochain avec le 8 Mai puis l'Ascension la semaine suivante.

Confirmation de ce boom des réservations au camping Pasteur d'Arès avec son patron Jean-Marie Ducamin.