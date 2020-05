Déconfinement : à Brest, la rue de Siam reprend vie

Des Brestois qui descendent par grappes du tramway à l'arrêt Siam. Quelques passants qui déambulent le long des magasins. En cette fin de mercredi, la principale rue commerçante de Brest reprenait presque des allures de journée ordinaire, à ceci près que la majorité des badauds ont désormais porte désormais un masque.

Réinvestir la rue

Cela faisait deux mois que les bancs et les chaises installés dans la rue était délaissés : autorisation de sortir seulement pour se déplacer, le confinement avait fait disparaître du paysage les Brestois qui s'assoient pour quelques dizaines de minutes ou le temps d'une pause lors d'une sortie shopping.

À défaut de terrasses ou de cafés ouverts, c'est sur un banc près du tram que Célia et Line se retrouvent. Deux mois et demi que ces deux étudiantes ne se sont pas vues. "On n'a pas choisi le meilleur endroit, mais c'est ce qu'il y avait de plus proche !", lance Célia. _"_On a commandé de quoi manger au café, mais on ne peut pas s'asseoir à l'intérieur. Il faudrait qu'on trouve un autre endroit que le tram", plaisante Line.

S'asseoir tranquillement dans la rue, petit plaisir retrouvé pour ces deux Brestois après deux mois de confinement © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

De leur côté, Joël et Pierrette se sont installés au soleil, sur les chaises près de la librairie Dialogues. "On s'est posé pour manger une brioche, on a fait une grande balade, lance Pierrette. Ça fait du bien de revoir le centre-ville, on revit !". "Habituellement on serait sans doute rentrés manger à la maison, mais on a besoin de sortir, de voir des gens", acquiesce Joël.

Retour progressif en boutique

Dans les magasins, pas de foule : le nombre de clients est désormais limité selon la taille des enseignes. Pas de queue à l'extérieur non plus : les Brestois reviennent progressivement faire leur shopping. "Dès lundi matin, il y avait des habituées, explique Chloé Stervinou, gérante de la boutique de vêtements Louise. J'avais peur que ça reste un phénomène de quartier, que les gens gardent le réflexe de rester proche de chez soi, mais là _certaines clientes viennent de plus loin_".

Les boutiques ont rouvert progressivement depuis lundi © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Pour Juliette, le lèche-vitrine n'était pas prévu : "il y avait de l'attente chez l'esthéticienne, et comme j'aime bien ce magasin, je suis venue voir. Je n'ai besoin de rien, c'est plus _un petit plaisir coupable que je m'autorise à nouveau_". "C'est une réouverture agréable, confirme Chloé Stervinou. Peut-être car on est une zone peu touchée par le Covid 19, je trouve les gens assez détendus !".