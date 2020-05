Au Secours Populaire de Brest, le nombre de bénéficiaires toujours élevé malgré le déconfinement

Ils ne sont que quatre ou cinq à patienter, à un mètre d'écart, devant le Secours Populaire de Brest. "Au début du confinement, il y avait la queue dans la rue", souffle un bénévole. Depuis le 11 mai, le nombre de bénéficiaires qui vient chaque jour chercher un colis alimentaire reste pourtant élevé, plus en tout cas qu'en temps normal.

30% de bénéficiaires en plus

Pendant le confinement, le téléphone de l'association n'a pas cessé de sonner. "On accueillait jusqu'à 100 familles par jour, contre 50 en temps normal, explique Thierry Cloatre, secrétaire de l'association dans le Finistère._Depuis le 11 mai, on a environ 80 personnes par jour_. C'est une légère baisse, mais pas significative". Au total, entre le 18 mars et le 15 mai, 178.773 repas ont été distribués par l'antenne de Brest. "Quand j'ai vu le chiffre, je n'y croyais pas, lance Thierry Cloatre. C'est largement plus que d'habitude".

Robert et Catherine viennent par exemple pour la première fois. Après un an de chômage, "je voudrais retrouver du travail, mais avec le virus, c'est compliqué", souffle l'homme, masque sur le nez. Le frigo s'est aussi vidé plus vite pendant le confinement : _"_on mangeait un peu plus, surtout le petit !". Les écoles fermées, impossible de le mettre à la cantine. "On s'est débrouillés à la maison, explique Catherine. La mairie a donné des tickets restaurants, ça nous a aidé un peu à tenir le coup".

"Toutes les personnes qui s'en sortaient avec des petits boulots , des ménages, les retraités avec un travail complémentaire... _Cette activité n'a pas repris_, explique Thierry Cloatre. Tous les intérimaires n'ont pas repris le travail non plus. C'est toute cette population qui galère et ne se tournait pas vers nous avant".

Les colis sont préparés en amont pour chaque bénéficiaire © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Appel aux dons

Avec le déconfinement, le Secours Populaire ne retrouve pas son fonctionnement classique. La distribution des repas est toujours assurée en "drive", à l'extérieur du local. _"_Les créneaux de rendez-vous se remplissent moins vite depuis le 11 mai, mais ça se remplit toujours", indique Thierry Cloatre. Toute une équipe de bénévoles s'occupe à distance de caler les horaires de venue des bénéficiaires : "ils ont le renvoi du téléphone fixe sur les leurs, on fait maintenant du télé-bénévolat !".

Si la demande reste forte, les ressources de l'association en revanche s'épuisent. "On a pu continuer à distribuer des repas grâce au fonds européen d'aide aux plus démunis, précise Thierry Cloatre. Normalement, _l'essentiel de nos ressources provient de notre braderie et de la collecte dans les magasins_, mais ça a été impossible pendant deux mois". La braderie n'a d'ailleurs toujours pas rouvert ses portes, par mesure sanitaire.

Difficile d'anticiper la situation dans les prochaines semaines. "Dans les années 80, on parlait de _raz-de-marée de la misère_, lance le secrétaire départemental du Secours Populaire. Aujourd'hui, c'est vraiment ça".