Déconfinement : ces bretons misent sur la prudence pour ressortir

Notre région a beau faire partie des plus épargnées par le coronavirus, la crainte d'une deuxième vague de l'épidémie est bien présente dans l'esprit de certains bretons. Après deux mois de confinement, certains ne comptent pas reprendre de sitôt leurs anciennes habitudes. Les sorties, ils vont les faire, mais progressivement et loin de la foule.

Eviter la foule

Pas question pour Aurélie, une Brestoise, d'aller faire du shopping : "si je sors, c'est pour ma fille ou en cas d'urgence. Je n'ai pas d'urgence à aller faire les boutiques ! J'attends de voir les premiers temps comment ça se passe et ce que font les gens".

"On ne va pas jouer avec ça car _on a peur d'une deuxième vague_, confirme Valérie, qui habite à Pont-de-Buis. Je ne vais pas faire les magasins, en tout cas pour l'instant". "Je crains que beaucoup de gens se relâchent au niveau des gestes barrières et des distanciations sociales préconisées", ajoute Gwenaël.

Retrouver le plaisir de la balade

De nombreux bretons profitent surtout de ce déconfinement pour prendre l'air au-delà du kilomètre autorisé ces deux derniers mois. "Un petit tour à Moëlan-sur-Mer puis sur la côte" pour Nicole, "aujourd'hui, balade au-delà du kilomètre" pour Morgane... Malgré la météo plutôt maussade et venteuse en ce lundi déconfiné, les badauds sont aussi bien plus nombreux sur le port de Brest.

"J'apprécie surtout cette petite liberté de sortir sans avoir à remplir d'attestation et à plus d'un kilomètre", confirme une Brestoise. "Sortie oui... mais pas dans les magasins, dans la campagne !", conclut Murielle, qui habite à Quimper. "Je vais faire des petites balades dans les prochains jours, des sorties peut-être plus souvent mais avec précaution, lance Gwenaël. _Je porte le masque, et j'ai le gel hydroalcoolique dans la sacoche_".

Voir ses proches... mais équipé !

Le déconfinement sonne avant tout l'heure des retrouvailles en famille pour certains bretons. Valérie est passée récupérer des masques à la mairie de sa commune pour aller voir ses parents mardi : "ça fait deux mois qu'ils ne sont pas sortis de leur appartement à Brest. _On va leur faire un petit coucou, mais avec les masques, pas de bisous_, on va respecter les distances ! On restera juste vingt minutes histoire de se voir". De son côté, Claudie a calé une visite auprès de son père en Ehpad mercredi, "pour qu'il voit enfin ma maman, dans des conditions aménagées".

Aller voir les grands-parents pose encore question à certains. "Ça fait deux mois que ma fille, en bas âge, n'a pas vu sa grand-mère, lance Aurélie. Mais avec la problématique des enfants asymptomatiques, j'hésite encore". "Je garde mes habitudes de confinée, je patienterai encore un peu pour retrouver mes petits-enfants, même s'ils me manquent énormément", indique Françoise. Un déconfinement en demi-teinte, en attendant de voir comment le virus circule dans les prochaines semaines.