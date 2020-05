Déconfinement : ce qu'on a le droit de faire en Bretagne à partir du 11 mai

La carte définitive du déconfinement a été présentée ce jeudi par les autorités de santé. Toute la Bretagne est en vert, couleur synonyme d'un large déconfinement. Mais qu'est-ce que cela signifie précisément ? France Bleu fait le point sur ce qu'il est autorisé ou non de faire à compter du 11 mai.

Se déplacer sans attestation... mais pas à plus de 100 km

A compter de lundi, dans les départements en vert ou en rouge, nous pouvons ressortir de chez nous sans attestation, dans l'espace public. Mais les déplacements à plus de 100 km (à vol d'oiseau) de chez soi sont interdits, sauf motifs impérieux, familiaux ou professionnels, et avec une attestation.

Si vous habitez Rennes par exemple, vous pouvez aller jusqu'à Saint-Malo et Vannes mais pas à Lorient ou Guingamp.

Rayon de 100 km autour de Rennes. - carte-sortie-confinement.fr

Si vous êtes Brestois, vous pouvez vous balader à Quimper ou Lannion, mais Rennes et Saint-Brieuc sont trop loin.

Rayon de 100 km autour de Brest. - carte-sortie-confinement.fr

Les transports en commun eux sont accessibles dans tous les départements mais le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans et il faut bien sûr respecter la distanciation sociale et les gestes barrières.

Les transports inter-régionaux seront soumis à un motif impérieux, familial ou professionnel. Et si vous devez prendre un taxi ou un VTC, le nombre de passagers sera limité et le port du masque obligatoire si il n'y a pas de système de protection entre le client et le chauffeur.

Une balade en forêt ou un tour à la bibliothèque

Les médiathèques, bibliothèques et petits musées auront le droit de rouvrir à partir du 11 mai. Nous pourrons également nous balader en forêt. Et nos départements étant en vert, les parcs et les jardins publics, comme le jardin du Conservatoire de Brest ou le jardin des Douves de Saint-Malo, seront eux aussi accessibles. Tout comme les cimetières.

En revanche, les cinémas, les théâtres et les grands musées restent fermés : pas question d'aller au TNB de Rennes ou au Cinéville de Quimper. Portes closes également pour les salles de sport, salles des fêtes et salles polyvalentes. Cela restera le cas au moins jusqu'au 1er juin, le gouvernement tranchera fin mai.

Si les plages sont à moins de 100 km de chez nous, pas sûr que nous puissions tous aller nous balader sur le sable. En effet, les plages et les lacs seront rendus accessibles au cas par cas, sur décision des préfets.

Retrouver ses amis... mais 10 personnes maximum

A partir du 11 mai, nous pourrons revoir nos amis, nos proches, mais il faudra toujours être très prudents, respecter les mesures sanitaires. Et les rassemblements de plus de 10 personnes seront toujours interdits. Tous les événements de plus de 5.000 personnes, comme les Vieilles Charrues, sont annulés au moins jusqu'au 31 août.

Les mariages sont reportés, sauf urgence. Et malheureusement, si vous devez vous rendre à un enterrement, il ne doit pas y avoir plus de 20 personnes.

Les lieux de culte ne pourront accueillir aucune cérémonie pour le moment. Mais le ministre de l'Intérieur a affirmé travailler, avec les responsables des cultes, "aux conditions d'une reprise des cérémonies religieuses" avec du public "d'ici la fin du mois".

Les enfants peuvent aller à l'école ou à la crèche

En Bretagne, comme partout en France, les crèches peuvent rouvrir lundi, dans la limite de 10 enfants maximum. Le personnel devra porter un masque. Les écoles maternelles et élémentaires commenceront à accueillir à nouveau des enfants à compter du 12 mai, dans la limite de 10 ou 15 élèves par classe, la journée du 11 étant réservée à la pré-rentrée des enseignants.

Si les départements restent en vert, les collèges pourront recevoir à nouveau des élèves à partir du 18 mai, avec accueil en priorité des 6es et 5es. Là encore, 15 enfants maximum par classe et port du masque obligatoire pour chaque collégien.

Les lycées en revanche n'ouvriront pas pour le moment. Le gouvernement statuera fin mai pour une éventuelle réouverture début juin.

Aller chez le coiffeur et au marché

Les commerces pourront eux aussi rouvrir à compter du 11 mai, nous pourrons par exemple enfin nous faire couper les cheveux ou acheter un livre à la librairie, mais il y aura de nombreuses règles sanitaires à suivre. Le port du masque est d'ailleurs vivement recommandé. Chez nous, les grands centres commerciaux de plus de 40.000 m2, comme le centre Alma à Rennes, peuvent rouvrir leurs portes.

Les marchés en plein air rouvrent également, mais le préfet peut décider de leur fermeture si les règles ne sont pas respectées. En Bretagne, plusieurs municipalités avaient déjà obtenu une dérogation pour leur marché, dans le Finistère ou encore à Bruz, au sud de Rennes.

Les cafés et restaurants eux restent fermés, le gouvernement doit là aussi prendre une décision fin mai.

Du sport mais seul et en extérieur

Pas possible de refaire une partie de foot entre amis. Le sport, c'est seul et en extérieur. Et bien entendu, il faut continuer à respecter les mesures de distanciation sociale. Les sports individuels en intérieur, comme la natation, sont interdits, tout comme les sports collectifs et de contact. Pas non plus de paddle ou de planche à voile.

Et bien sur, pas question d'aller au stade. Les championnats de football, handball ou encore basket sont terminés. La saison 2019/2020 ne reprendra pas.