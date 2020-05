Déconfinement : ce qu'on a le droit de faire ou pas dans l'Yonne à partir de ce lundi 11 mai

Après 55 jours de confinement, la France entame ce lundi 11 mai une nouvelle phase de la crise sanitaire, au cours de laquelle certaines activités de la vie quotidienne vont pouvoir reprendre mais pas encore toutes, des restrictions restent en place. Que pourra-t-on faire et ne pas faire, à partir du 11 mai ?

Les déplacements sont limités à 100 km

Vous pouvez ressortir de chez nous sans attestation. Mais les déplacements à plus de 100 km de chez soi sont interdits, sauf motifs impérieux, familiaux ou professionnels, et avec une attestation. Le gouvernement décidera fin mai de la poursuite ou non de cette mesure. Vous pouvez faire un déplacement plus long que 100 km sans attestation de sortie mais uniquement si vous restez dans le département. En cas de contrôle, il faudra fournir un justificatif de domicile.

Les transports en commun sont accessibles mais le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans et il faut bien sûr respecter la distanciation sociale et les gestes barrières.

Les enfants peuvent aller à l'école

Les écoles maternelles et élémentaires pourront également accueillir à nouveau des enfants à compter de la semaine du 11 mai, dans la limite de 15 élèves par classe. Mais une soixantaine de maire de l'Yonne ont décidé pour l'instant de ne pas rouvrir les écoles. L'Yonne est en rouge dont pour le moment, les collèges restent fermés.

Retrouvez ses amis... mais 10 personnes maximum

Vous pouvez revoir vos amis et votre famille dans la limite des 100 km mais il faudra toujours être très prudents et respecter les gestes barrière. Et les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits. Les mariages, baptêmes sont reportés sauf urgence. Et pour les enterrements, il ne doit pas y avoir plus de 20 personnes. Les lieux de culte restent fermés.

Aller chez le coiffeur, faire du shopping ou aller au marché

Les commerces non-alimentaire rouvrent comme les coiffeurs, les magasins de vêtement par exemple. Les marchés en plein air rouvrent aussi. Celui de Toucy a rouvert samedi dernier. Les cafés et restaurants eux restent fermés. Les cinémas restent fermés aussi mais les bibliothèques et petits musées seront de nouveaux accessibles.

Du sport ? oui sans limite de temps mais seul et en extérieur

Pour le sport ça sera seul et en extérieur. Plus besoin d'attestation. Les sports en équipe et de contact ne sont pas autorisés.

Les parcs et jardins toujours fermés

L'Yonne se trouvant toujours en rouge sur la carte française, les parcs et jardins resteront fermés. Pour les lacs et les berges des rivières, la règle générale reste la fermeture mais les préfets pourront autoriser leur accès sur demande des maires.