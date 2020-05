Déconfinement : ce qu'attendent les artistes des annonces d'Emmanuel Macron

Les affiches du festival Off d'Avignon

Dans un tweet posté samedi après-midi, le président de la République a promis de soutenir le monde du spectacle. "L'avenir ne peut s'inventer sans votre pouvoir d'imagination", a écrit le chef de l'État, qui s'exprimera ce mercredi sur le sujet.

Les professionnels attendent du concret

Des inquiétudes qui ont été exprimées dans une tribune publiée par le journal Le Monde et qu’on retrouve dans l’appel lancé pour organiser des états généraux de la culture. Les intermittents du spectacle, les organisateurs de festivals, les exploitants de salles de cinéma, de théâtre, de concert s’interrogent tous sur leur capacité à exister encore dans un an.

Une année blanche pour l'intermittence

Xavier Bertrand, le président LR de la région Hauts-de-France, prône une année blanche pour les intermittents, une mesure réclamée par le syndicat SUD Culture, et qui consisterait à proroger le droits à l'intermittence des bénéficiaires pendant un an, que le compte d'heures ait été atteint ou pas.

Ne pas oublier la diffusion

Sans diffusion, pas de création. Il faut donc aussi se préoccuper des salles de concert, de spectacle et des cinémas. L’industrie culturelle est vaste et pas limitée aux grands festivals. Quant aux emplois induits dans l'artisanat, l'hôtellerie-restauration et le tourisme, ils sont nombreux. À Avignon chacun se souvient qu'on avait ressenti tout le poids économique du secteur culturel lors de l'annulation du festival en 2003.

