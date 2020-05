Déconfinement : ce que prépare la ville de Reims sur les masques, les déplacements et les commerces

Comme il l'avait déjà annoncé lundi, le maire de Reims Arnaud Robinet a confirmé ce mardi 5 mai que la réouverture des écoles se ferait de façon "progressive" à partir du 18 mai, selon les niveaux. Seuls les CP, les CM2 et les CE1 situés en REP et REP + reprendront les cours le lundi 18 mai. "Tous les locaux seront adaptés, c'est un énorme travail, et les horaires d'accueil des enfants sont aussi adaptés", a précisé Arnaud Robinet. La restauration scolaire et le périscolaire seront également assurés pour les élèves qui reprennent les cours à partir du 18 mai. Depuis bientôt deux mois, la ville est quasiment à l'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus.

Deux masques pour chaque Rémois, mais la livraison se fait attendre

Sur les masques lavables -ou masques alternatifs- une commande spécifique de 200.000 masques a été réalisée par la ville de Reims et une autre par la communauté d'agglomération du Grand Reims. "Il y aura pour chaque rémois deux masques réutilisables et nous sommes en attente de livraison : il y a des retards de livraison mais tout est prêt pour les distribuer", a insisté le maire de Reims. La distribution devrait donc se faire dans la semaine du 11 mai, dans 8 centres de distribution :

le complexe sportif Géo André

le gymnase Vasco de Gama

le gymnase Europe

le gymnase Prieur de la Marne

le complexe René Tys

la halle du Boulingrin

le gymnase Courcelles

le gymnase Georges Hebert

Des masques chirurgicaux pour les habitants les plus vulnérables

La ville de Reims a également décidé de distribuer des masques, cette fois chirurgicaux, aux personnes les plus fragiles et vulnérables identifiées grâce à la cellule de veille de la ville. Près de 2000 personnes devraient en bénéficier. Ce qui ne prend pas en compte les distributions dans les établissements pour personnes âgées, qui dépendant du département.

Des pistes cyclables temporaires

Si en ce qui concerne les transports en commun, on sait déjà que le port du masque sera obligatoire à partir du 11 mai dans les bus, les trams, le train, les modalités doivent être encore précisées. Et pour inciter plus de personnes à prendre le vélo, des "itinéraires cyclables de grande circulation" seront mis en place dans la semaine du 11 mai. Au total, 8,5 km supplémentaires a annoncé le maire de Reims ce mardi.

4 pistes temporaires "d'ici le 13 ou 14 mai" :

Avenue de Paris

de l’avenue d’Epernay à Tinqueux

du giratoire Farman à la place de la République

le long de l’axe Marchandeau – Venise – Gerbert – Herduin

Une piste cyclable à contre-sens à Reims. © Radio France - Sophie Constanzer

Des aides pour les commerçants

Alors que certains commerces (sauf restaurants et cafés) et les marchés alimentaires vont rouvrir à partir du 11 mai conformément aux décisions du gouvernement, la ville de Reims a annoncé ce mardi des aides pour les commerçants. D'abord l'exonération de droits de places et de taxes d'occupation du domaine public entre le 1er mars et 31 août. Et puis une aide aux loyers pour les entreprises de moins de 5 salariés qui ont été obligées de rester fermées pendant toute la durée du confinement.

Enfin la ville de Reims envisage de mettre en place d'ici cet été des bons d'achats pour les habitants afin de relancer les achats dans les commerces de la ville.