Déconfinement : ce qui nous attend dans le Nord Franche-Comté à partir du 11 mai

A quoi ressemblera la sortie du confinement dans le Nord Franche-Comté ? L'ampleur du déconfinement, plus ou moins restrictif, dépendra de la couleur sur la carte. Le Territoire de Belfort, le Doubs, la Haute-Saône seront-ils en vert ou en rouge ? Réponse ce jeudi 7 mai. On sait déjà que les cérémonies religieuses ne reprendront pas avant début juin. La décision concernant la réouverture des cafés, hôtels, restaurants, cinémas, théâtres ne sera pas connue, non plus, avant fin mai. En attendant, voici les premières mesures envisagées sur nos territoires pour le 11 mai.

Ecoles : certaines resteront fermées, pas plus de 15 élèves par classe

Les crèches , comme partout ailleurs rouvriront ce lundi 11 mai, dans la limite de 10 enfants maximum. Mais les élèves de la région ne remettront pas les pieds dans les écoles avant le jeudi 14 mai, avec 15 élèves maximum par classe. Les journées précédentes seront consacrées à la préparation des écoles et des enseignants.

, comme partout ailleurs rouvriront ce lundi 11 mai, dans la limite de 10 enfants maximum. Mais les élèves de la région ne remettront pas les pieds dans les écoles avant par classe. Les journées précédentes seront consacrées à la préparation des écoles et des enseignants. A Valentigney (10.000 habitants) dans le pays de Montbéliard, les écoles ne rouvriront pas avant le 2 juin. Le maire, Philippe Gautier, a pris cette décision, en accord avec les enseignants, car selon lui, "les conditions de sécurité ne sont pas réunies".

(10.000 habitants) dans le pays de Montbéliard, les écoles ne rouvriront pas avant le 2 juin. Le maire, Philippe Gautier, a pris cette décision, en accord avec les enseignants, car selon lui, "les conditions de sécurité ne sont pas réunies". Pour les mêmes raisons, le maire d'Etouvans (800 habitants) dans le Doubs, a pris un arrêté pour interdire la réouverture de son école.

(800 habitants) dans le Doubs, a pris un arrêté pour interdire la réouverture de son école. A Belfort, les écoles primaires ouvriront une semaine après les crèches, le lundi 18 mai, et les écoles maternelles, le 25 mai, avec 10 enfants maximum par classe.

les écoles primaires ouvriront une semaine après les crèches, le lundi 18 mai, et les écoles maternelles, le 25 mai, avec 10 enfants maximum par classe. La ville de Montbéliard s’apprête elle aussi à rouvrir ses établissements, "non sans prendre un certain nombre de précautions". Les modalités du retour à l'école seront précisées ce jeudi lors d'un point presse.

s’apprête elle aussi à rouvrir ses établissements, "non sans prendre un certain nombre de précautions". Les modalités du retour à l'école seront précisées ce jeudi lors d'un point presse. A Héricourt , un flacon de gel nominatif, payé par la ville, sera donné à chaque élève. Les personnels de l'Education nationale, ainsi que les agents municipaux qui seront en contact avec les enfants, pourront passer également un test de détection naso-pharyngé, sur la base du volontariat.

, un flacon de gel nominatif, payé par la ville, sera donné à chaque élève. Les personnels de l'Education nationale, ainsi que les agents municipaux qui seront en contact avec les enfants, pourront passer également un test de détection naso-pharyngé, sur la base du volontariat. Les collèges doivent rouvrir le 18 mai, avec port du masque obligatoire. La décision de réouverture des lycées sera prise fin mai, en vue d'un retour en juin, en commençant pas les lycées professionnels , avec un bac en contrôle continu.

doivent rouvrir le 18 mai, avec port du masque obligatoire. La décision de réouverture des lycées sera prise fin mai, en vue d'un retour en juin, en commençant pas , avec un bac en contrôle continu. Pour les étudiants de la région, tous les enseignements sont assurés à distance jusqu'au 31 août et les examens se feront en contrôle continu. Le Crous de Bourgogne Franche-Comté gère 24.000 étudiants boursiers et plus de 7.000 lits à travers l'ensemble de ses résidences étudiantes.

Masques : les communes organisent la distribution

Un peu partout, les mairies s'organisent pour la distribution : à Mathay, dans le Doubs , le maire Daniel Granjon a décidé de mettre 4.000 masques lavables en vente au prix coûtant de trois euros. Il justifie sa décision de les faire payer par la chute des recettes de la mairie causée par le confinement.

, le maire Daniel Granjon a décidé de mettre 4.000 masques lavables en vente au prix coûtant de trois euros. Il justifie sa décision de les faire payer par la chute des recettes de la mairie causée par le confinement. La ville de Montbéliard a précisé les modalités de distribution des 56.000 masques de protection qui ont été commandés. Ces masques seront distribués en trois phases aux habitants, d'ici au 20 mai prochain.

a précisé les modalités de distribution des 56.000 masques de protection qui ont été commandés. Ces masques seront distribués en trois phases aux habitants, d'ici au 20 mai prochain. Dans le Territoire de Belfort , selon le Conseil départemental, une cinquantaine de communes étaient déjà approvisionnées en masques de protection ce mercredi 6 mai, soit la moitié des communes du département. Le Département avait commandé, fin avril, 200.000 masques, en partenariat avec l'Association des Maires de France.

, selon le Conseil départemental, étaient déjà approvisionnées en masques de protection ce mercredi 6 mai, soit la moitié des communes du département. Le Département avait commandé, fin avril, 200.000 masques, en partenariat avec l'Association des Maires de France. La mairie de Belfort annonce de son côté la distribution de quelque 60.000 masques en tissu, lavables 50 fois, commandés à l’atelier RKF à Belfort.

annonce de son côté la distribution de quelque 60.000 masques en tissu, lavables 50 fois, commandés à l’atelier RKF à Belfort. A Valentigney , après présentation de leurs papiers d’identité et d’un justificatif de domicile, les habitants pourront récupérer 2 masques lavables ainsi qu’une fiole de 100ml de gel hydroalcoolique sans descendre de leur véhicule.

, après présentation de leurs papiers d’identité et d’un justificatif de domicile, les habitants pourront récupérer 2 masques lavables ainsi qu’une fiole de 100ml de gel hydroalcoolique sans descendre de leur véhicule. La ville de Ronchamp en Haute-Saône, attend, fin mai, la livraison de 6.000 masques supplémentaires, qu'elle a commandés, en plus des 600 masques en tissu, lavables et réutilisables, confectionnés fin avril par une quinzaine de couturières bénévoles. Ces masques seront distribués à toute la population sur la base de l’inscription au rôle des ordures ménagères.

en Haute-Saône, attend, fin mai, la livraison de 6.000 masques supplémentaires, qu'elle a commandés, en plus des 600 masques en tissu, lavables et réutilisables, confectionnés fin avril par une quinzaine de couturières bénévoles. Ces masques seront distribués à toute la population sur la base de l’inscription au rôle des ordures ménagères. Dans le pays d'Héricourt, près de 50.000 masques ont été commandés par la communauté de communes : une première distribution de 25.000 masques doit commencer à partir de ce lundi 11 mai.

Transports publics : port du masque obligatoire

A Belfort, le réseau Optymo annonce renforcer les fréquences de passage des bus à partir du 11 mai, avec port du masque obligatoire. Le réseau suburbain circulera toujours comme les horaires du samedi et ceux des vacances scolaires. Aucun service le dimanche et les jours fériés. Retrouvez tous les nouveaux horaires ici.

annonce renforcer les fréquences de passage des bus à partir du 11 mai, avec port du masque obligatoire. Le réseau suburbain circulera toujours comme les horaires du samedi et ceux des vacances scolaires. Aucun service le dimanche et les jours fériés. Retrouvez tous les nouveaux horaires ici. A Montbéliard, le réseau de bus Evolity communiquera les détails de son plan de transport d'ici vendredi.

communiquera les détails de son plan de transport d'ici vendredi. La ville de Belfort annonce également la fin de la gratuité du stationnement à compter de ce mardi 12 mai. La gratuité était de mise durant toute la durée du confinement...

à compter de ce mardi 12 mai. La gratuité était de mise durant toute la durée du confinement... A la SNCF, le plan de transport et notamment la circulation des TER devrait être détaillé d'ici la fin de semaine, aucune information n'a encore été communiquée.

le plan de transport et notamment la circulation des TER devrait être détaillé d'ici la fin de semaine, aucune information n'a encore été communiquée. Du côté des transports scolaires en bus assurés par la région,"99% des transports scolaires" seront assurés dès le jeudi 14 mai, selon Michel Neugnot, vice-président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, avec moins de vingt élèves par car , et il faudra s'asseoir côté vitres uniquement, pour respecter les règles de distanciation.

assurés par la région,"99% des transports scolaires" seront assurés dès le jeudi 14 mai, selon Michel Neugnot, vice-président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, , et il faudra s'asseoir côté vitres uniquement, pour respecter les règles de distanciation. Bonne nouvelle également pour les travailleurs frontaliers : le Conseil fédéral de Suisse annonce que les restrictions de passages de frontières entre la France et la Suisse vont être assouplies à partir de ce lundi 11 mai, des postes frontières vont être rouverts pour éviter les files d'attentes trop longues. Fin avril, en plein confinement, des embouteillages sur plusieurs kms avaient été constatés.

à lire aussi Pas d'accueil physique pour les impôts en Franche-Comté, mais une aide par téléphone

Commerces : tous les marchés alimentaires rouverts

à lire aussi Confinement : le travail temporaire frappé de plein fouet en Bourgogne-Franche-Comté

La solidarité toujours à l'oeuvre...

Pour aider les plus démunis et ceux qui ont perdu leur emploi à faire face, les autorités locales et les associations resteront fortement mobilisées après le 11 mai. A Belfort, par exemple, les Restos du Cœur vont poursuivre la distribution de colis alimentaires, deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, sous des tentes prêtées par l'Armée. Après le déconfinement, le Crédit municipal lance également un prêt entraide en Bourgogne Franche-Comté.

...et les activités de loisirs limitées

Pourra-t-on de nouveau aller se promener dans les parcs, jardins et sentiers interdits d'accès depuis la mi-mars ? Oui, seulement si les départements passent au "vert" sur la carte de France. Les rassemblements resteront limités à 10 personnes sur les voies publiques ou dans les lieux privés. Si le voyant passe au vert, les habitants du Nord Franche-Comté pourront de nouveau circuler librement, sans attestation. Mais il ne faudra pas dépasser la distance de 100 km autour du domicile.